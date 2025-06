Bitcoin-Treasury-Aktien boomen, doch Experten warnen vor Risiken

Bitcoin-Treasury-Unternehmen haben sich zu einem der heißesten Trends am Kryptomarkt entwickelt. Ihre Einflusskraft hat mittlerweile sogar die der Bitcoin-Spot-ETFs übertroffen. Doch während diese Aktien oft explosive Kursgewinne verzeichnen, warnen Krypto-Experten vor den Risiken dieser hochprofitablen Investments. Anleger sollten daher genau abwägen, wie sie das Potenzial für sich nutzen können.

Bitcoin-Treasury-Trend etabliert sich nach Trump-Wahl

Obwohl sich schon in den Anfängen der Kryptoindustrie die ersten öffentlichen Unternehmen den Hype der digitalen Assets zunutze gemacht haben, wie im Falle von Long Island Iced Tea Corp, welche sich in Long Blockchain Corp. umbenannte, hat der Trend seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten noch einmal zugenommen. Zuletzt hatte der MicroStrategy-Geschäftsführer Michael Saylor sogar mit der Strategie seines Unternehmens geworben, immer mehr Bitcoins zu kaufen sowie damit neue Schulden aufzunehmen, um damit weitere BTCs zu erwerben.

Schon jetzt haben sich die Zahlen der Unternehmen mit Bitcoin-Reserve seitdem exponentiell gesteigert. Damit haben sie mittlerweile sogar die Bedeutung der ETFs als Käufergruppe mit dem größten Handelsvolumen übertroffen. Auf diese Weise hat die Nachfrage nach Bitcoin das neu hergestellte Angebot um mehr als das Siebenfache übertroffen. Die Kursverläufe der zugehörigen Aktien haben nach der Ankündigung ähnliche Verläufe gezeigt, wie es bei den anderen zuvor gesehen wurde.

Warum Krypto-Experten dennoch abraten

Unter anderem hat der viel beachtete Krypto-Experte und Bitcoin-Maximalist Max Keiser vor den Bitcoin-Treasury-Unternehmen gewarnt. Denn diese hätten seiner Meinung nach bisher noch nicht ihre starken Hände in einem Bullenmarkt bewiesen. Somit könnten sie sogar während einer Baisse für einen zusätzlichen Verkaufsdruck sorgen. Im Gegensatz dazu hält er hingegen MicroStrategy für resilient, was das Unternehmen in der Vergangenheit schon bewiesen hätte.

Die anderen Unternehmen würden laut Keiser möglicherweise jedoch nicht über die notwendigen Erfahrungen und das Durchhaltevermögen zu verfügen. Andere Analysten verweisen darauf, dass sich Unternehmen mit einem hohen Anteil ihrer Marktkapitalisierung in Bitcoin eher zu Investmentfonds und weg von ihrem ursprünglichen Geschäftsmodell entwickeln würden. Darüber hinaus könnte auf diese Weise die Korrelation zwischen traditionellen Finanzmärkten und dem Kryptomarkt weiter zunehmen.

BTC Bull Token als innovative Bitcoin-Alternative im Presale

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie man in den Bitcoin-Narrativ investieren kann. Die neueste Option hat das Team des BTC Bull Token entwickelt, bei dem es sich um eine Art "Stable-Memecoin" handelt. Allerdings wurde er nicht an Fiatwährungen, sondern stattdessen an das digitale Gold Bitcoin gebunden, um von seiner Sicherheit zu profitieren. Dank des innovativen Tokensdesigns kann ein stärkerer Bezug zu Bitcoin und seinen Preisentwicklungen erreicht werden.

Der BTC Bull Token vergütet zudem ein kontinuierliches passives Einkommen in dem nativen $BTCBULL-Coin. Dieses fällt mit 61 % pro Jahr deutlich höher aus als Tages- oder Festgeldkonten, wobei Anleger somit sogar noch wesentlich größere Gewinne erzielen können. Noch ist dieser über den Presale für günstige 0,00254 USD verfügbar. Das Angebot ist allerdings nur noch für einen Zeitraum von weniger als 12 Stunden gültig, sodass sich Interessierte nun beeilen müssen, wenn sie dieses nicht verpassen wollen.

