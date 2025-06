© Foto: Mary Altaffer/AP/dpa

Nicht Fisch, nicht Fleisch: Die jüngsten Aufwärtsbewegungen des S&P 500 könnten in eine langanhaltende Seitwärtsbewegung münden.Fabio Bassi, Leiter Anlagestrategie bei JPMorgan, warnte, dass sich der S&P 500 "in einer Seitwärtsbewegung halten könnte, mit begrenztem kurzfristigem Aufwärtspotenzial". Er fügte hinzu: "Die Rallye bis zu unserem Bullenszenario von 5.800 Punkten im S&P 500 ist eingetreten, aber von hier an rechnen wir mit einer Konsolidierung und einem seitwärts gerichteten Markt." Tatsächlich ist der S&P 500 seit dem Tagestief am 7. April um rund 20 Prozent gestiegen - getragen von einer wiederauflebenden Anlegerstimmung nach dem sogenannten Befreiungstag Trumps, der zuvor die …