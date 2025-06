DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE BANK - Die Privatkunden-Sparte der Deutschen Bank will im nächsten Jahr weitere 50 Millionen Euro an Kosteneinsparungen im IT-Bereich erzielen. Claudio de Sanctis, Leiter des Privatkundengeschäfts der Deutschen Bank, sagte der Financial Times, dass der deutsche Kreditgeber seine Bemühungen zur Rationalisierung seiner IT verstärke und plane, mehr Softwaresysteme und IT-Infrastrukturen als geplant abzuschaffen. (Financial Times)

ENBW - EnBW-Chef Georg Stamatelopoulos zweifelt an Plänen der Bundesregierung. "Die Pläne der neuen Bundesregierung erscheinen extrem ambitioniert", sagte Stamatelopoulos im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Am 5. und 6. Juni Woche treffen der EnBW-Chef und andere Vertreter der Energiebranche auf dem BDEW-Kongress in Berlin auf die neue Wirtschaftsministerin. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche, frühere Eon-Managerin, will 40 neue Gaskraftwerke bis 2030 bauen lassen, um die Stromversorgung im Zuge der Transformation stabil zu halten.

PKF WMS - In der deutschen Wirtschaftsprüfer-Branche steht das nächste Engagement eines Finanzinvestors kurz vor dem Abschluss. Das Schweizer Private-Equity-Unternehmen Ufenau übernimmt die Mehrheit an der mittelständischen Prüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft PKF WMS. Es ist bereits der vierte Deal von Finanzinvestoren in der deutschen Branche binnen weniger Monate - ein Trend, der auf Kritik und Sorge um die Unabhängigkeit von Wirtschaftsprüfern stößt. (Handelsblatt)

EXXONMOBIL - Union Investment, einer der größten deutschen Vermögensverwalter, hat sich von allen Anteilen des US-Ölkonzerns Exxonmobil getrennt und wirft dem Unternehmen "unzureichendes Engagement" bei den Klimazielen vor. Henrik Pontzen, Leiter der Nachhaltigkeitsabteilung von Union Investment, sagte, der 500 Milliarden Euro schwere Vermögensverwalter habe seine Beteiligungen an Exxonmobil und dem kleineren US-Konkurrenten EOG Resources nach einer Überprüfung der kohlenstoffintensivsten Investitionen in seinem Portfolio verkauft. (Financial Times)

June 02, 2025 01:00 ET (05:00 GMT)

