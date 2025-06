DJ MÄRKTE ASIEN/Schwächer - Zölle belasten wieder

DOW JONES--Die US-Zollpolitik ist als Belastungsfaktor zurückgekehrt und drückt zum Wochenauftakt auf die Kurse an den asiatischen Aktienmärkten. Während die chinesischen Festlandsbörsen wegen des Drachenbootfests geschlossen bleiben, gibt der HSI in Hongkong 2,2 Prozent ab. Japanische Aktien notieren mit einem Minus des Nikkei-225 von 1,4 Prozent ebenfalls schwach.

Angeführt wird der Kursabschwung von Technologie- und Autowerten. In Tokio fallen beispielsweise Advantest um 3,5 und Renesas um 2,9 Prozent bzw. Toyota Motor um 2,8 und Honda um 2,4 Prozent. Auch in Hongkong stehen Autotitel stärker unter Druck, so BYD, die 3,2 Prozent verlieren.

Auf die Stimmung drückt zum einen die Ankündigung von Präsident Trump, die US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte ab Mittwoch von 25 Prozent auf 50 Prozent zu verdoppeln. Zum anderen hat Trump der chinesischen Regierung vorgeworfen, sie halte sich nicht an das kürzlich in Genf vereinbarte Handelsabkommen.

Daneben mahnen auch schwache Daten von den chinesischen Einkaufsmanagerindizes die Anleger zur Vorsicht. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe erholte sich im Mai zwar auf 49,5 von 49,0 im April. Damit blieb er aber unter der Schwelle von 50, die Rezession von Wachstum scheidet. Der Dienstleistungssektor liegt mit 50,2 nach 50,1 im April nur ganz knapp über 50. Capital Economics warnt, dass sich Chinas Wachstum bis 2025 auf nur 3,5 Prozent verlangsamen dürfte.

In Korea gibt der Kospi moderate 0,3 Prozent ab. Hier steigen SK Hynix um 1,2 Prozent. Der Chiphersteller dürfte im zweiten Quartal solide Ergebnisse aufgrund des anhaltenden Booms im Bereich der künstlichen Intelligenz erzielen, schätzt Seungyeon Seo, Analyst von DB Financial Investment. ER hat das Kursziel leicht erhöht. Das operative Ergebnis für das Quartal April bis Juni dürfte um 61 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sein. Die Nachfrage nach KI-Chips sei weiterhin stark.

Die Ölpreise ziehen im asiatischen Handel deutlich an um bis zu 2,8 Prozent. Treiber dürfte vor allem die militärische Entwicklung zwischen Russland und der Ukraine sein, nachdem die Ukraine am Wochenende offenbar einige russische Bomber tief in russischem Gebiet zerstörte. Dazu erhöht die Opec+ am Wochenende ab Juli zwar die Ölförderung, aber nicht so stark wie im Vorfeld vielfach vermutet wurde.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.411,50 -0,3% +3,4% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 37.425,16 -1,4% -4,8% 08:30 Kospi (Seoul) 2.689,58 -0,3% +12,1% 08:30 Schanghai-Comp. Feiertag Hang-Seng (Hongk.) 22.778,45 -2,2% +15,9% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1362 0,1 1,1352 1,1331 +9,6% EUR/JPY 163,10 -0,1 163,27 163,25 +0,3% EUR/GBP 0,8425 -0,1 0,8436 0,8419 +2,0% GBP/USD 1,3486 0,2 1,3456 1,3458 +7,5% USD/JPY 143,55 -0,2 143,80 144,08 -8,5% USD/KRW 1.382,99 0,8 1.382,99 1.381,60 -6,3% USD/CNY 7,1844 0,0 7,1844 7,1826 -0,3% USD/CNH 7,2170 0,2 7,2038 7,1959 -1,7% USD/HKD 7,8413 0,0 7,8412 7,8416 +0,9% AUD/USD 0,6455 0,3 0,6435 0,6410 +3,9% NZD/USD 0,5995 0,4 0,5971 0,5954 +6,6% BTC/USD 104.956,45 -0,5 105.517,85 105.665,80 +12,2% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,54 60,73 +3,0% +1,81 -15,6% Brent/ICE 63,90 63,90 0% 0 -16,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.314,27 3.289,37 +0,8% +24,90 +25,3% Silber 29,16 29,05 +0,4% +0,11 +4,2% Platin 927,77 931,98 -0,5% -4,21 +6,5% Kupfer 4,87 4,68 +4,0% 0,19 +19,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

