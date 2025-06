NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien von Hensoldt von 50 auf 110 Euro angehoben und liegt damit wieder deutlich über dem aktuellen Xetra-Niveau. Folglich stufte David Perry sein Votum in einer am Montag vorliegenden Neubewertung von "Neutral" auf "Overweight" hoch. Die Aktien seien "zurück auf seinem Radar", schrieb der Experte. Für die kommenden fünf Jahre attestiert er dem Rüstungselektronik-Unternehmen außerordentlich starke Aussichten. Seinen Bewertungsmaßstab hob Perry deutlich auf das Niveau von Rheinmetall und Renk./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2025 / 23:46 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2025 / 01:42 / BST



ISIN: DE000HAG0005

