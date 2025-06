Die Marken LYCRA und QIRA sind Hauptsponsoren der Kopenhagen Edition 2025

The LYCRA Company, ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen Fasern und Lösungen für die Bekleidungsindustrie, gab heute bekannt, dass ihr CEO Gary Smith als Redner auf dem Global Fashion Summit: Kopenhagen Edition 2025 auftreten wird. Er wird auf der Bühne von Jon Veldhouse, CEO von Qore, dem Hersteller von QIRA, einer BDO der nächsten Generation und einem wichtigen Bestandteil der biobasierten LYCRA-Faser die noch in diesem Jahr auf den Markt kommt, begleitet werden.

Smith und Veldhouse werden im Rahmen ihres Kamingesprächs über die Entwicklung dieser nachhaltigen Faser aus jährlich nachwachsendem Feldmais sprechen: From Farm to Fashion: From Farm to Fashion. Ihre Sitzung findet am Mittwoch, dem 4. Juni, um 15:35 Uhr MESZ in der DR Concert Hall statt. Die Diskussion wird von Amy Nguyen moderiert, einer Forscherin, Autorin und Gründerin von Sustainable Social.

Es ist das erste Mal, dass beide Unternehmen am Global Fashion Summit teilnehmen, einer führenden Plattform, die sich auf Nachhaltigkeit in der Modebranche konzentriert. Die Unternehmen verfügen über einen prominenten Ausstellungsbereich, in dem die Besucher mehr über die aus biologischen Rohstoffen hergestellte LYCRA-Faser mit QIRA erfahren können. Hier können Besucher mittels einer virtuellen Realität in die Qore-Anlage und die Maisfelder in Iowa versetzt werden.

Die biobasierte LYCRA EcoMade-Faser wird die weltweit erste kommerziell erhältliche Elastanfaser aus nachwachsenden Rohstoffen sein. Sie bietet die gleiche Leistung wie die ursprüngliche LYCRA-Faser und kann eins zu eins ersetzt werden, ohne dass eine Neukonstruktion von Stoffen, Prozessen oder Kleidungsmustern erforderlich ist. Das Produkt besteht zu 70 Prozent aus erneuerbaren Inhaltsstoffen und kann den CO2-Fußabdruck von LYCRA-Fasern um bis zu 44 Prozent reduzieren. The LYCRA Company hält in mehreren Regionen, darunter auch in Europa, Patente für diese erneuerbare Faser.

"Wir sind stolz darauf, zum ersten Mal am Global Fashion Summit teilzunehmen und zu zeigen, wie Zusammenarbeit eine nachhaltigere Zukunft für die Modebranche beschleunigen kann", erklärte Gary Smith, CEO von The LYCRA Company. "Durch die Partnerschaft mit Qore können wir Innovationen skalieren, die erneuerbar sind und den Anforderungen globaler Modemarken entsprechen, die ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen möchten."

Der neu errichtete Qore-Standort in Eddyville, Iowa, hat im vergangenen Monat den Betrieb aufgenommen und mit der Produktion von QIRA begonnen. Das Unternehmen wird im Juli eine feierliche Eröffnung veranstalten.

"Die Aufnahme der Produktion in unserer neuen hochmodernen Anlage ist ein bedeutender Schritt nach vorne nicht nur für Qore, sondern für die gesamte Branche", erklärte Jon Veldhouse, CEO von Qore. "Mit QIRA, das nun in Iowa aus jährlich nachwachsendem Feldmais hergestellt wird, setzen wir nachhaltige Innovation in die Praxis um und unterstützen unsere Partner dabei, Materialien der nächsten Generation auf den Markt zu bringen."

Weitere Informationen zu diesem Angebot im Bereich erneuerbare Energien finden Sie unter lycra.com/qira.

*Schätzung aus einer Cradle-to-Gate-Screening-Ökobilanz für eine repräsentative LYCRA-Faserproduktionsanlage, Juni 2022, erstellt von Ramboll Americas Engineering Solutions, Inc.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company ist ein weltweit führender Anbieter von Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegebranche, der sich verpflichtet hat, nachhaltige Produkte aus erneuerbaren, vor und nach dem Verbrauch recycelten Inhaltsstoffen anzubieten, die den Abfall reduzieren und die Voraussetzungen für Kreislaufwirtschaft schaffen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten, ist Eigentümer der Marken LYCRA LYCRA HyFit LYCRA T400 COOLMAX THERMOLITE ELASPAN SUPPLEX und TACTEL The LYCRA Company steigert den Wert der Produkte ihrer Kunden, indem sie einzigartige Innovationen anbietet, die dem Bedürfnis der Verbraucher nach Komfort und dauerhafter Leistung entsprechen. Erfahren Sie mehr unter lycra.com.

Über Qore LLC

Qore wurde durch ein Joint Venture von Cargill und der HELM AG gegründet und unterstützt führende Marken dabei, fossil basierte Chemikalien durch biologisch hergestellte Zwischenprodukte zu ersetzen. Im Mittelpunkt des Joint Ventures steht die Produktion von QIRA, dem biologisch hergestellten 1,4-Butandiol (BDO) der nächsten Generation. QIRA wird biologisch durch die Fermentation von pflanzlichen Zuckern hergestellt und kann bis zu 86 der Treibhausgasemissionen einsparen, wenn es die heute weit verbreiteten chemischen Zwischenprodukte ersetzt, die aus traditionellen fossilen Quellen hergestellt werden. QIRA aus biologischem Anbau kann auf die gleiche Weise wie sein fossiles Gegenstück verwendet werden, allerdings mit einer deutlich besseren Umweltbilanz. Für weitere Informationen und Anfragen besuchen Sie https://www.myqira.com/.

Über den Global Fashion Summit

Der Global Fashion Summit ist ein führendes internationales Forum für Nachhaltigkeit in der Mode, das von der Global Fashion Agenda (GFA) veranstaltet wird. Das Forum, an dem wichtige Entscheidungsträger aus aller Welt teilnehmen, wurde 2009 ins Leben gerufen und hat sich zu einer Plattform für Diskussionen und Präsentationen zu den wichtigsten ökologischen, sozialen und ethischen Themen entwickelt, mit denen unsere Branche und unser Planet konfrontiert sind. Ziel ist es, dringende Maßnahmen anzustoßen und den Wandel in der Branche zu beschleunigen. Erfahren Sie mehr unter https://bit.ly/3WVUqCd.

