Die Kanaan Sellers Group ("Kanaan"), ein führender europäischer E-Commerce-Aggregator mit Schwerpunkt auf Marken für Küche, Wohnen und Outdoor-Living, gibt seine Absicht bekannt, noch in diesem Jahr an den Nasdaq First North Premier Growth Market zu gehen. Das Unternehmen strebt eine Bewertung von rund 40 Millionen Euro zu Beginn des vierten Quartals an.

Kanaan wurde vom ehemaligen Goldman Sachs-Direktor Mike Vermeulen gegründet und hat in einem schwierigen E-Commerce-Umfeld ein robustes und profitables Geschäftsmodell aufgebaut. In einer Branche, die einen tiefgreifenden Wandel einschließlich Konsolidierungen und Strategiewechseln unter den Aggregatoren erlebt hat, hat Kanaan durch den Erwerb, den Betrieb und die Skalierung margenstarker Nischenmarken für Verbraucher ein profitables und nachhaltiges Wachstum erzielt. Der fokussierte und kapitaleffiziente Ansatz von Kanaan, der in der ersten Akquisitionsphase Eigenkapitalfinanzierung gegenüber Venture Debt bevorzugt, hat sich als erfolgreiche Strategie erwiesen.

Mit Unterstützung von Infinitas Capital, einem Single-Family-Office der nächsten Generation unter der Leitung von Robin Lauber, ist Kanaan auf 12 Marken in neun europäischen Märkten angewachsen und wird 2024 ein siebenstelliges EBITDA erzielen. Kanaan verfügt über ein gut diversifiziertes Produktportfolio mit über 400 Artikeln, die auf allen wichtigen Plattformen darunter Amazon, Otto und Galaxus verkauft werden, während die firmeneigenen Direktvertriebskanäle das Wachstum und die Kundenbindung vorantreiben. Kanaan plant, über Europa hinaus in Großbritannien und die USA zu expandieren.

Mike Vermeulen, CEO und Mitbegründer der Kanaan Sellers Group, sagte:

"In den letzten drei Jahren haben wir ein Unternehmen aufgebaut, das nicht nur einem schwierigen Markt standhält, sondern auch profitabel ist. In einer häufig kritisierten Branche haben wir uns als herausragender Akteur etabliert. Was uns auszeichnet, ist unser disziplinierter Ansatz bei der Kapitalallokation und Akquisitionen, selbst in Zeiten des Marktbooms, unsere erstklassige Betriebskapitalfinanzierung und ein erfahrenes Team von Fachleuten in den Bereichen Finanzen, Lieferkette und E-Commerce. Der Markt bietet derzeit günstige Gelegenheiten, da hochwertige Marken zu äußerst attraktiven Bewertungen erhältlich sind und wir über ein bewährtes Geschäftsmodell verfügen, um diese zu skalieren."

"Eine Notierung an der Nasdaq Nordic würde sowohl die Stärke unserer europäischen Aktivitäten als auch die Attraktivität der vielfältigen und engagierten Investoren in der Region widerspiegeln. Sie markiert den nächsten Schritt in unserem Wachstum und wird uns eine starke Kapitalbasis für die Beschleunigung unserer Expansion verschaffen."

Der agile und opportunistische Ansatz von Kanaan nutzt die einzigartigen Chancen, die sich nach der Pandemie bieten. Diese Fähigkeit, in einem Käufermarkt schnell zu handeln, hat es Kanaan ermöglicht, hochwertige, von Gründern geführte Marken zu attraktiven Bewertungen zu erwerben.

Die Flaggschiffmarke von Kanaan, Springlane, verdeutlicht die Wertschöpfungsstrategie des Unternehmens. Als Multi-Kategorie-Küchenmarke, die in sechs Ländern aktiv ist, leistet Springlane weiterhin einen wesentlichen Beitrag zum Gesamtumsatz. Es handelt sich um ein echtes Multi-Channel-Geschäft, wobei die Direktvertriebskanäle durch originelle Inhalte und einen treuen Kundenstamm unterstützt werden. Dies ist ein Beispiel für die Fähigkeit von Kanaan, Akquisitionen zu skalieren und zu integrieren, und dient als wiederholbarer Blueprint für zukünftiges Wachstum.

Der geplante Börsengang wird Wachstumskapital und eine erhöhte Marktpräsenz bringen und damit die Fähigkeit von Kanaan stärken, von Gründern geführte Unternehmen zu erwerben und Partnerschaften mit ihnen einzugehen. Angesichts des anhaltenden Aufwärtstrends des globalen E-Commerce-Einzelhandelsmarktes, der bis 2028 voraussichtlich ein Volumen von 6,5 Billionen US-Dollar erreichen wird, ist Kanaan einzigartig positioniert, um die wertorientierte Konsolidierung in einem fragmentierten und unterbewerteten Sektor voranzutreiben.

Robin Lauber, Gründer von Infinitas Capital, kommentierte:

"Wir sind sehr stolz darauf, die Kanaan Sellers Group dabei zu unterstützen, ihre Fähigkeit zur Schaffung nachhaltiger Werte unter Beweis zu stellen. Mike und sein Team haben einen profitablen Wachstumsmotor aufgebaut, der von einer klaren Strategie angetrieben wird: Werte identifizieren, schnell umsetzen und effektiv integrieren. Während sie sich auf den Börsengang vorbereiten, freuen wir uns auf ihren weiteren Erfolg, wenn sie die nächste Welle der Konsolidierung im E-Commerce anführen."

