Nicosia, Zypern (ots/PRNewswire) -ISX Financial EU Plc ("ISXPlc"), ein innovativer Anbieter von regulierten Transaktionsbankdienstleistungen und Echtzeit-Zahlungstechnologie in Großbritannien und Europa, hat heute die finanziellen Highlights seines geprüften Jahresabschlusses 2024 veröffentlicht, der ein weiteres Rekordjahr bei Wachstum, Rentabilität und Innovation markiert.Finanzielle Highlights 2024Robustes WachstumISXPlc meldete für das Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 58,7 Millionen Euro, was einer Steigerung von 81 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Wachstum wurde durch einen Anstieg des Transaktionsvolumens, eine starke Kundenakquisition und strategische Investitionen angetrieben. Die Software-Tochter von ISXPlc, Probanx, trug mehr als 2,5 Millionen Euro zum Gesamtumsatz der Gruppe bei.Finanzielle StärkeISXPlc erzielte eine branchenführende EBITDA-Marge von 61 %, was einer Verbesserung von 30 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Margenausweitung unterstreicht die Skalierbarkeit des Unternehmensmodells und die Stärke des diversifizierten Kundenstamms.Schwerpunkt Innovation2024 investierte ISXPlc über seine Probanx-Tochtergesellschaften 2,8 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung, um die Produktbereitstellung und die kontinuierliche Verbesserung der Plattform zu beschleunigen. Diese Investitionen untermauern das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für die Entwicklung sicherer, intelligenter Lösungen für den Zahlungsverkehr und die Regulierungstechnologie.Trusted PartnerDie verwahrten Kundengelder stiegen um 56 % auf 189 Millionen Euro, was das wachsende Vertrauen des ISXPlc-Netzwerks von Geschäftskunden widerspiegelt. Als aufsichtsrechtlich reguliertes Institut bleibt der Schutz der Kundengelder ein Eckpfeiler der Reputation und der Dienstleistungen von ISXPlc.Produkt- und PartnerschaftsentwicklungIm vierten Quartal führte ISXPlc seinen SEPA-Lastschriftdienst mit Benachrichtigung ein und schloss eine strategische Investition in ein auf KI spezialisiertes Unternehmen ab. Die Produkt-Roadmap 2025 der Gruppe umfasst mehrere Innovationen und Verbesserungen, die von den Probanx-Tochtergesellschaften entwickelt und bereitgestellt werden.Engagement für die GemeinschaftDa ein wesentlicher Teil des Teams in Zypern ansässig ist, hat ISXPlc sein Engagement für die Gemeinschaft erneut bekräftigt. Im Jahr 2024 setzte das Unternehmen seine langjährige Partnerschaft mit dem Ronald McDonald Haus fort, sowohl durch finanzielle Unterstützung als auch durch ehrenamtliche Arbeit der Mitarbeitenden. ISXPlc veranstaltete außerdem eine erfolgreiche nationale Blutspendeaktion und weitete seine "Dream Big"-Initiative zur Förderung der sportlichen Betätigung junger Menschen aus. Außerdem unterstützte ISXPlc im Berichtsjahr den olympischen Fechter Alexander Tofalides und den zypriotischen Rugbyverband.Ausblick 2025Trotz der makroökonomischen Turbulenzen zu Jahresbeginn 2025 strebt ISXPlc für das Gesamtjahr einen Umsatz von 60-65 Millionen Euro an, wobei die Rentabilitätsmargen im Bereich von 30-40 % gehalten werden sollen. Das Unternehmen ist weiterhin zuversichtlich, dass es seine Strategie, die auf Innovation, operativer Exzellenz und diszipliniertem Wachstum basiert, umsetzen kann.Hier können Sie den Geschäftsbericht 2024 einsehen: https://www.isx.financial/blog/annual2024Informationen zu ISX Financial EU PlcISX Financial EU Plc ist ein führendes britisches und EU-basiertes E-Geld-Institut und Transaktionsbanking-Anbieter, der sichere Echtzeit-Zahlungen über Bank- und Kartenkanäle anbietet. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Probanx liefert ISXPlc modernste Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen für Banken und Finanzinstitute auf der ganzen Welt, einschließlich der Verbindung von Banken mit Zentralbanken.Weitere Informationen finden Sie unter www.isx.financialMedienanfragen:+35722015740,media@isxfinancial.com