Während Gold glänzt, steht Silber im Schatten - noch. Historisch seltene Bewertungsverhältnisse deuten auf eine spannende Aufholjagd hin. Gold hat in den vergangenen zwölf Monaten in US-Dollar gerechnet über 40% zugelegt. Silber hingegen liegt im selben Zeitraum nur rund 5% im Plus. Das enttäuscht viele Silberanleger - zumal Silber als volatileres Metall gilt und eine höhere Schwankungsbreite gemeinhin auch mit einer größeren Renditechance einhergeht. Die ausgeprägte Outperformance von Gold gegenüber Silber hat die Gold-Silber-Ratio inzwischen auf über 100 steigen lassen. Für eine Unze Gold müssen aktuell also mehr als 100 Unzen Silber auf den Tisch gelegt werden. In den historischen Daten von Longtermtrends, die bis 1693 zurückreichen, wurde eine Ratio über 95 nur drei Mal verzeichnet: während des Corona-Crashs 2020, zum Ausbruch des Ersten Golfkriegs ...

