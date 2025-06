The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.06.2025

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.06.2025



ISIN Name

FR0011949403 CNP ASSURANCES 14/45 FLR

US05531FBE25 TRUIST FINANCIAL 2025 MTN

DE000DG4T3G1 DZ BANK IS.A515

CH0282344339 BNP PARIBAS 15-25 MTN

US20030NBN03 COMCAST 2025

XS2465984289 BK IRELAND 22/26 FLR MTN





© 2025 Xetra Newsboard