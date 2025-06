Darmstadt (ots) -Bafin gibt grünes Licht: Marcel Moog kommt von Zürcher Vermögensverwalter DCP Client PartnerINNO INVEST baut ihre Geschäftsleitung weiter aus und gewinnt internationale Verstärkung: Marcel Moog, zuletzt Mitglied der Geschäftsleitung beim renommierten Schweizer Vermögensverwalter DCP Client Partner AG, tritt als Geschäftsführer und Gesellschafter in das Darmstädter Haftungsdach- und Vermögensverwaltungsunternehmen ein. Mit ihm gewinnt INNO INVEST einen ausgewiesenen Experten, der das hohe Schweizer Qualitäts- und Serviceniveau mitbringt.An der Seite von Geschäftsführer Stefan Schmitt wird Marcel Moog das Haftungsdachgeschäft strategisch weiterentwickeln. Gleichzeitig übernimmt er die Verantwortung für die Vermögensverwaltung von Unternehmensgründer Herbert Schmitt, der sich schrittweise aus dem operativen Geschäft zurückzieht. Moog setzt auf einen modernen, serviceorientierten Ansatz, der insbesondere Vermögensverwaltern, Family Offices und unabhängigen Anlageberatern neue Perspektiven eröffnet. Zudem wird er den Aufbau und die Pflege strategischer Partnerschaften vorantreiben, um die Position von INNO INVEST (https://inno-invest.de) als eines der innovativsten Haftungsdächer im deutschen Markt weiter zu stärken."Stefan Schmitt und ich kennen uns noch aus unserer gemeinsamen Zeit bei der Deutschen Bank AG. Besonders beeindruckt hat mich die hauseigene Wealth-Management-Plattform, mit der INNO INVEST als moderner Haftungsdach-Anbieter neue Maßstäbe setzt. Mein Ziel ist es, die eigene Vermögensverwaltung für vermögende Privatkunden noch zugänglicher zu machen - und damit den Zugang zur exzellenten Arbeit unserer Portfoliomanager zu erleichtern. Hier schlummert noch enormes Potenzial", so Moog.Stefan Schmitt ergänzt: "Herr Moog bringt nicht nur umfassende Expertise und langjährige Erfahrung aus der Schweiz mit, sondern auch die dort gelebte Präzision und Verlässlichkeit. Das passt hervorragend zu unserer Philosophie." Mit der personellen Verstärkung setzt INNO INVEST ihren Expansionskurs konsequent fort und unterstreicht ihren Anspruch, als zukunftsweisender Partner für Finanzdienstleister neue Standards zu etablieren.Über die INNO INVESTAls einer der modernsten Haftungsdach-Vermögensverwalter (https://inno-haftungsdach.de) bietet INNO INVEST neben der hauseigenen Vermögensverwaltung die gesamte Wertschöpfungskette des Wealth Managements über die hauseigene Wealthtech-Plattform auch für externe Vermögensverwalter, Multi Family Offices und Anlageberater als Full-Service an. Dabei setzt INNO INVEST bei Prozessen und im Datenmanagement auf modernste Plattform-Technologie und Künstliche Intelligenz (KI). So kann der gesamte Service, vom Onboarding bis zum Reporting, voll digital oder hybrid abgebildet, skaliert und Dritten als White Label-Lösung zur Verfügung gestellt werden. Mit Anbindungen an renommierte Depotbanken wie bspw. UBS (Deutschland), DAB BNP Paribas, V-Bank, Comdirect, FNZ, die österreichische easybank oder Interactive Brokers LLC. kooperiert INNO INVEST auch mit innovativen Produktplattformen wie Privatize oder Weltsparen by Raisin sowie mit ausgewählten Private Equity-Häusern.Pressekontakt:Stefan Schmitt | GeschäftsführerMail: s.schmitt@inno-invest.deTelefon: +49 (6151) 493 716 0Wilhelminenstraße 13 | 64283 Darmstadtinno-invest.de | inno-haftungsdach.deOriginal-Content von: Innovative Investment Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155199/6046477