Viele CFOs und Investoren haben die Verwaltung ihrer Pensionsvermögen an externe Asset Manager ausgelagert. In großen Unternehmen und Institutionen geht es um Milliardensummen, die im Rahmen solcher Projekte langfristig angelegt und auf viele verschiedene Asset-Klassen verteilt werden müssen. Entsprechend professionell sollte ein solches Vorhaben konzipiert und dokumentiert werden, um "revisionssicher" zu sein, mahnt Dennis Lehnhoff, Investment-Experte von Mercer, bei FINANCE-TV: "Das ist ein mehrstufiger Prozess, zu dem neben der Auswahl der Asset-Manager auch die Bestimmung von Risikobereitschaft und Renditeerwartung sowie die Regulatorik gehören." Während im privaten Bereich viele Anleger inzwischen passiv investieren, also auf kostengünstige ETFs setzen, spricht im institutionellen Bereich nach wie vor einiges für ein aktives Asset Management: "Das gilt insbesondere in Anlageklassen wie High-Yield-Anleihen, Small-Cap-Aktien oder Immobilien, in denen die Märkte nicht sehr informationseffizient sind", sagt Lehnhoff. Wie der Auswahlprozess externer Asset Manager aufgesetzt werden sollte, wie regelmäßig das Setup überprüft werden muss, und ob die aktuellen Turbulenzen im US-Kapitalmarkt viele Sonderprüfungen von Anlagestrategien nach sich gezogen haben - die Antworten gibt Investment-Experte Dennis Lehnhoff bei FINANCE-TV.