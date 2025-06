© Foto: picture alliance/dpa | Matthias Balk

Die chinesischen Autobauer BYD, NIO und Li Auto verzeichnen starke Auslieferungszahlen für Mai, doch trotz Wachstums sorgen Preiskämpfe für Kursverluste.Trotz solider Absatzzahlen im Mai stehen Chinas führende Elektroautohersteller BYD, NIO und Li Auto erneut unter Verkaufsdruck an den Börsen. Während die Auslieferungszahlen im Jahresvergleich zulegten, belastet der eskalierende Preiskampf in der Branche zunehmend die Stimmung der Anleger - und ruft nun sogar die Branchenaufsicht auf den Plan. NIO Der Elektroautopionier NIO hat im Mai 2025 23.231 Fahrzeuge ausgeliefert, was einem Anstieg von 13,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Dennoch war dies bereits der dritte Monat in …