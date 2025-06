EQS-News: RATIONAL AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Rational gewinnt zum dritten Mal Best Managed Companies Award



02.06.2025 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Rational gewinnt zum dritten Mal Best Managed Companies Award Ende Mai wurde Rational erneut als Best Managed Company ausgezeichnet: Der Weltmarktführer für die thermische Speisenzubereitung überzeugte zum dritten Mal in Folge mit seiner unternehmerischen Leistung und punktete in allen vier Kategorien der Expertenjury - Strategie, Produktivität und Innovation, Kultur und Engagement sowie Governance und Finanzen. Der Best Managed Companies Award ehrt mittelständische und familiengeführte Unternehmen für vorbildliches unternehmerisches Handeln. Vergeben wird der Preis von Deloitte Private, der Union de Banques Suisses, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dem Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. "Zum dritten Mal in Folge als Best Managed Company ausgezeichnet zu werden, erfüllt mich persönlich mit großem Stolz", so Markus Paschmann, Chief Sales & Marketing Officer bei Rational, der den Preis entgegennahm. "Diese Auszeichnung ist eine starke Bestätigung für das, was wir bei Rational gemeinsam erreicht haben: mit Leidenschaft, Teamgeist und dem Willen, uns jeden Tag ein Stückchen zu verbessern. Unsere Kunden und die partnerschaftliche Zusammenarbeit sind unser wichtigster Maßstab." Weitere Informationen finden Interessierte unter rational-online.com. Über RATIONAL Rational ist der weltweite Markt- und Technologieführer für innovative Kochsysteme in der gewerblichen Speisenzubereitung. Der Kundenstamm reicht von Restaurants und Hotels über Betriebskantinen, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Militär, Gefängnisse und Altenheime bis hin zu Schnellrestaurants, Partyservices, Supermärkte, Bäckereien und Imbissbuden, Metzgereien, Tankstellen und Lieferdiensten einschließlich sogenannter Geisterküchen. Gemäß Unternehmenseinschätzung liegt das weltweite Marktpotenzial für Kombidämpfer bei 4,8 Millionen Kunden, von denen noch rund 75 Prozent traditionelle Kochgeräte nutzen. Mit dem iCombi, dem iVario und dem iHexagon, den intelligenten Kochsystemen, können all diese Geräte ersetzt werden. Kunden verbessern dadurch die Qualität ihrer Speisen und sparen bares Geld. Dazu bietet Rational eine Vielzahl von Dienstleistungen für Kunden an, wie Zubehör, Pflegeprodukte, Ersatzteile, Schulungen und technische Services. Ergebnisse der einzigartigen Kundennutzenphilosophie sind Marktführerschaft, Wachstum, Profitabilität und Stabilität, die sich in folgenden Kennzahlen aus 2024 ausdrücken: 50 Prozent Weltmarktanteil, 1.194 Millionen Euro Umsatz, 314 Millionen Euro EBIT, 26 Prozent EBIT-Marge, 78 Prozent Eigenkapitalquote.

Kontakt

Stefan Arnold

Leiter Investor Relations

s.arnold@rational-online.com

Tel. +49 8191 327 2209



02.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com