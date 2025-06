EQS-News: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Personalie

Corporate News Kontinuität im Vorstand der Nemetschek SE: Aufsichtsrat verlängert Verträge von CEO Yves Padrines und CFO Louise Öfverström bis Ende 2028 Nach einer erfolgreichen ersten Wachstumsphase leitet das eingespielte Vorstandsteam nun die nächste Phase der Unternehmensentwicklung ein München, 2. Juni 2025 - Der Aufsichtsrat der Nemetschek SE hat die Verträge von CEO Yves Padrines und CFO Louise Öfverström vorzeitig bis Ende 2028 verlängert und setzt damit ein klares Zeichen für Kontinuität und Stabilität im Vorstand des international führenden Softwareanbieters für die Bau- und Medienbranche. Mit seiner Entscheidung bekräftigt der Aufsichtsrat das große Vertrauen in das bestehende Führungsteam und schafft zugleich die Basis für die nächste Wachstumsphase des Unternehmens. Unter der Führung von Yves Padrines, der seit März 2022 an der Spitze des Unternehmens steht, hat die Nemetschek Group bedeutende Schritte in der strategischen Ausrichtung vollzogen. Dazu zählen insbesondere die Umstellung auf Subskriptions- und SaaS-Modelle, die internationale Expansion sowie Investitionen in Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz, Cloud-Lösungen und digitale Zwillinge. Neben mehreren Akquisitionen und inzwischen mehr als einem Dutzend Investitionen in innovative Start-ups war die Übernahme des US-Unternehmens GoCanvas im Jahr 2024 ein bedeutender Meilenstein - die größte Akquisition in der Unternehmensgeschichte. Louise Öfverström, die im Januar 2023 zum CFO ernannt wurde, hat die Finanzprozesse der Nemetschek Group erfolgreich gestärkt und maßgeblich zur operativen Exzellenz des Unternehmens beigetragen. Im Rahmen des strategisch wichtigen Transformationsprogramms hat sie die organisatorische Effizienz und Effektivität gesteigert, Prozesse harmonisiert und die Tool- und Supportlandschaft modernisiert. Besonders hervorzuheben ist die erfolgreiche Platzierung des ersten Schuldscheindarlehens von Nemetschek über 300 Millionen Euro, der einen strategisch wichtigen Schritt der Nemetschek Group an die internationalen Finanzmärkte markiert. "Nemetschek ist hervorragend für zukünftiges Wachstum aufgestellt", sagt Yves Padrines. "Dank unserer starken Positionierung und mit unserer klaren Strategie freuen wir uns darauf, unsere ambitionierten Ziele in unseren dynamischen Märkten weiter voranzutreiben." Louise Öfverström ergänzt: "Ich freue mich darauf, weiterhin eng mit dem Aufsichtsrat und unseren talentierten Teams weltweit zusammenzuarbeiten, um nachhaltigen Mehrwert für alle unsere Stakeholder zu schaffen." Der Vorstand wurde im Januar 2025 durch Usman Shuja weiter verstärkt. Usman Shuja kam 2023 zu Nemetschek und leitet als Chief Division Officer die Build & Construct Division. Zudem ist er CEO der Konzernmarke Bluebeam.

