Kapitalmarkt-Standpunkt von Kai Jordan, Vorstand der mwb Wertpapierhandelsbank AG:

Wir leben in einer Welt voller "Disruption" was den dramatischen Wandel durch Innovation beschreibt. Manche Dinge kommen einem aber eher wie Eruption vor und insgesamt führt, das zu einer Welt in der kein Stein mehr auf dem anderen bleibt und vieles auf einmal komplett andersherum läuft als wir landläufig meinten oder erwartet haben.

Fangen wir zu Hause an. Fangen wir mit dem Wichtigen an: während der Klimawandel fortschreitet und das Ziel, die Erhitzung des Planeten auf nicht mehr als 1,5 Grad Celsius im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten zu begrenzen - nicht nur praktisch außer Reichweite ist - stellt man fest: Es reicht auch nicht um einen katastrophal schnellen Anstieg des Meeresspiegels zu stoppen. Zu diesem Schluss kommt ein Team von der Durham University. Währenddessen meldet der Bundesverband eMobilität dem rund 450 Unternehmen angehören plötzlich Insolvenz an. Das ist ebenso absurd wie die Gründe unklar sind. Gleichzeitig explodieren die Exporte chinesischer Automobilhersteller nach Deutschland. Und führt die EU ad-absurdum. Waren die Chinesen zunächst vorwiegend mit eAutos am Markt so hat man in Europa am 31.10.2024 zusätzliche Strafzölle auf rein batterieelektrische PKW aus China eingeführt. Das lief auch nach Plan - nur der Plan war nix. Denn die Chinesen liefern nun einfach Verbrenner Fahrzeuge. Es ist keine Überraschung, dass die einst so weltweit führenden inländischen KFZ Hersteller hiervon überrascht wurden. Wer sich dieser Tage noch wegen Dieselskandalen vor den Gerichten verantworten muss…

CSU Innenminister Alexander Dobrindt schielt derweil auf den rechten Rand der Wählerschaft und versucht der illegalen Migration Herr zu werden. In Anbetracht der Wahlergebnisse sicher auf den ersten Blick ein nachvollziehbares Vorgehen. Und feiert sich, da die Zurückweisungen unter Aufstockung der verfügbaren Beamten der Bundespolizei von 10.000 auf 14.000 Beamte gestiegen sind. Nur widerspricht das dem vereinbarten europäischen Vorgehen und hierfür erntete Deutschland massive Kritik der Partnerstaaten. Und wofür ...

