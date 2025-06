Die Landeskrankenhilfe (LKH) hat ihr bKV-Angebot erweitert: Der neue Tarif LKH-TeamUpgrade Complete bietet umfassende Gesundheitsleistungen in einem Budgettarif - inklusive ganzheitlichem Service- und Vorsorgeangebot. Stefan Gaedicke, Leiter bKV, erklärt, wie die LKH Gesundheit in die Firmen bringt. Herr Gaedicke, was spricht für eine betriebliche Krankenversicherung (bKV) und welche Highlights bietet Ihr neues Angebot? Der bKV-Markt hat sich stark weiterentwickelt. Die Arbeitgeber interessieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...