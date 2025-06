MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Nemetschek hat die Verträge mit Vorstandschef Yves Padrines und Finanzchefin Louise Öfverström verlängert. Die Arbeitsverträge der beiden laufen nun bis Ende 2028, wie das MDax-Unternehmen am Montag in München mitteilte. Padrines ist seit März 2022 an der Spitze des Spezialisten für die Bau- und Medienbranche. Öfverström leitet seit Januar 2023 das Finanzressort. Seit diesem Januar hat Nemetschek mit Usman Shuja auch ein drittes Vorstandsmitglied. Er leitet die Sparte für Bausoftware und die wichtige Konzernmarke Bluebeam./men/stk