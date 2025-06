London und Los Angeles (ots/PRNewswire) -- Die The Frequency School hat Geschichte geschrieben:https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/437728-most-nationalities-to-contribute-vocals-to-a-musical-recording-single-song- Der "195" der Gesellschaft bricht den GUINNESS WORLD RECORDS TitelThe Frequency School hat am Montag mit dem Song "195" einen neuen GUINNESS WORLD RECORDS Titel für "Die meisten Nationalitäten, die Gesang zu einer Musikaufnahme (einzelner Song) beitragen" aufgestellt, um das Bewusstsein für die Gleichstellung der Geschlechter zu schärfen und eine globale Bewegung zu entfachen, die Menschen durch die transformative Kraft von Klangheilungsfrequenzen erhebt.Der rekordverdächtige Song "195" ist der erste Song in der Geschichte, in dem Frauen aus allen 195 Ländern der Welt zu hören sind und in dem Klangheilungsfrequenzen und die 528 Hz 'Love Frequency' verwendet werden.The Frequency School, mitbegründet von dem US-Grammy-nominierten und mehrfach mit Platin ausgezeichneten Musikproduzenten Maejor, Martina Fuchs, Kingsley M, Brandon Lee und Aaron Dawson, produzierte diese visionäre, kraftvolle und universelle Kampagne und präsentierte sie erstmals während der 55. Jahrestagung des World Economic Forum (WEF) in Davos-Klosters, Schweiz, vom 20. bis 24. Januar nuMit den Klängen von Vögeln und dem Herzschlag als instrumentale Elemente will "195" die Frequenz der Welt erhöhen, die Menschheit erheben und eine positive Wirkung auslösen, indem es Frauen weltweit vereint und stärkt.In jedem der 195 von den Vereinten Nationen anerkannten Länder der Welt sagte eine Frau ein Wort: "EQUALITY" in ihrer Landessprache oder Muttersprache und schickte ihre Stimme und Videoaufnahme ein.Die Anzahl der Frauen und Nationalitäten, die an dem Lied teilgenommen haben, wurde von einem Guinness World Records Juror offiziell bestätigt.Martina Fuchs, Executive Producer of the "195" und Mitbegründerin der The Frequency School, sagte:"Es war schon immer mein Traum, den ersten Song der Geschichte zu produzieren, in dem jedes Land der Erde vorkommt. Unsere Vision war es, 195 gewöhnliche Frauen aus allen Gesellschaftsschichten in dieser bahnbrechenden Initiative zu vereinen, um für die Gleichstellung der Geschlechter und die Rechte von Frauen und Mädchen einzutreten und Menschen zu helfen, die mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Das Brechen dieses Rekords ist nur der Anfang: Wir sind auf einer globalen Mission, um unsere Welt zu einem friedlicheren Ort zu machen."Maejor, Gründer und CEO der The Frequency School, der den Song produziert hat, sagte:"Der Weltrekord ist ein Zeugnis für unsere Arbeit und die universelle Sprache der Musik. Diese Errungenschaft ist ein Aufruf an jeden von uns, sich gegenseitig zu unterstützen und Frieden, Liebe und Harmonie zu verbreiten. Wir haben uns für 528 Hz entschieden, die oft als die 'Liebesfrequenz' oder die Frequenz der Transformation und der Wunder bezeichnet wird. Wir wollten mehr Respekt und Fairness für Frauen sowie eine tiefe innere Heilung und einen Zustand des Friedens fördern. Die transformative Schwingung von 528 Hz kann positives Handeln und Empathie anregen und die Menschen zu freundlicherem und integrativerem Verhalten bewegen."Wissenschaftlichen Studien und der Musiktheorie zufolge bieten die Solfeggio-Frequenzen, die von 174 Hz bis 963 Hz reichen, einzigartige Klangmuster, die Entspannung, Stressabbau und allgemeines Wohlbefinden fördern. Diese Frequenzen wirken sich nachweislich positiv auf die geistige, emotionale und körperliche Gesundheit aus, indem sie Schwingungen erzeugen, die zu einem Zustand der Ruhe und des Gleichgewichts von Geist, Körper und Seele beitragen.Kingsley Maduka, Co-Founder der The Frequency School, sagte:"Wir freuen uns unglaublich, einen neuen Weltrekord aufzustellen, und ich fühle mich geehrt, dass die jüngste Frau in meiner Familie, meine 6-jährige Tochter, an einem solchen Projekt zur Stärkung von Frauen mitwirkt, das sich auf Wellness konzentriert. Als Mann ist es wichtig, dass wir unseren Teil dazu beitragen, unsere besseren Hälften zu unterstützen, um die geistige Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschheit zu fördern. The Frequency School ist eine großartige Plattform für die Nutzung, Implementierung und Verbreitung von Wellness-Tools - die Arbeit an der Schnittstelle von Musik, Wellness, psychischer Gesundheit und Bildung gehört zu den wirkungsvollsten Arbeiten, an denen ich mitwirken konnte."Brandon Lee, Mitbegründer der The Frequency School, sagte:"Jeder von uns betritt diese Welt durch eine Frau - Frauen sind der Herzschlag der Menschheit. Ich fühle mich zutiefst geehrt, Teil dieses Projekts zu sein und bin inspiriert von den zukünftigen Initiativen, die wir an der Frequency School aufbauen, um das Wohlbefinden von Frauen zu fördern. Die Verleihung des Titels GUINNESS WORLD RECORDS wird unsere Mission weltweit verstärken und es uns ermöglichen, eine noch größere Wirkung zu erzielen."Aaron Dawson, Mitbegründer und Kreativdirektor der The Frequency School, sagte:"Dieses Projekt ist viel mehr als ein Weltrekord, es spiegelt die große Dankbarkeit wider, die ich für Frauen überall empfinde. Ich empfinde tiefe Dankbarkeit für jede Frau, die mich geprägt hat: meiner Mutter, meinen Großmüttern, Tanten, Cousinen, Patenkindern, Lehrern, Vorfahren und den vielen Frauen, deren Liebe und Existenz mir und der Welt ein so schönes Leben geschenkt haben. Eine bessere Welt entsteht, wenn wir die Gaben der Frauen anerkennen, in sie investieren und ihr Wohlergehen schützen".Miriam Moriati, Präsidentin des Kiribati Rotaract Youth Club und Frauen- und Jugendvertreterin von OARS (Ocean Alliance for Resilience and Sustainability), sagte:"Ich komme aus Kiribati, einem kleinen Inselstaat im Pazifik, wo der höchste Punkt nur 3 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Unsere Frauen in Kiribati sind verletzlich, weil die Gleichstellung der Geschlechter nicht Teil unserer Kultur und Tradition ist. Sie sind oft die ersten, die von Krisen betroffen sind, und die letzten, die sich davon erholen. Es ist eine unglaubliche Ehre, an dieser Initiative zur Unterstützung von Frauen auf internationaler Ebene teilzunehmen. Es gibt nur wenige Gelegenheiten, unser kleines Land zu vertreten, und ich bin dankbar für diese Plattform, um den Stimmen der kiribatischen Frauen Gehör zu verschaffen."Sawilanji Nachula, ein Schüler der Mittelstufe, der Sambia vertritt, sagte:"Ich bin ein 13-jähriger Sambier und lebe am 'Mighty Zambezi' in der Nähe der Victoriafälle. Ich bin derzeit Schülerin am Falcon College in Esigodini, Simbabwe, wo ich nächsten Monat die 9. Ich fühle mich geehrt und inspiriert, den Weltrekord mit so vielen bereits erfolgreichen und bald erfolgreichen Mitgliedern zu brechen. Ich bezweifle, dass ich im Moment selbst viel beitragen kann. Aber ich werde sicher die Gleichstellung der Geschlechter fördern, wenn ich älter werde."Inspiriert vom Vogelgezwitscher und der Synchronität der Natur, enthält der Visualisierer des Liedes künstlerische Elemente, die rohe Emotionen hervorrufen und die Kraft und Harmonie der Frauen sowie ihr Streben nach Freiheit und kollektiver Stärke widerspiegeln.Sehen Sie sich den "195" hier an: https://www.youtube.com/watch?v=3XCMvDbU55ELISTE DER "195" TEILNEHMER:ÜBER THE FREQUENCY SCHOOL:PARTNER:Medienkontakt:Martina FuchsE-Mail: fuchs.martina@gmail.comMobil: +41 79 361 01 46Fawzia Koofi, AfghanistanJuxhina Sotiri Gjoni, AlbanienKahina Bouagache, AlgerienJimena Cierco Martinez und Júlia Carreras Salvadó, AndorraEster Nilsson, AngolaAbrianna Cooper, Antigua and BarbudaRomina Sudack, ArgentinienSose Markosyan, ArmenienAnjali Nadaradjane, AustralienDelia Fischer, ÖsterreichBahar Balayeva, AserbaidschanAmanda Darville, BahamasAhdeya Ahmed Al-Sayed, BahrainLaiba Jannati Pritha, BangladeschGloria Carter, BarbadosKristina Lozinskaya, WeißrusslandNyanchama Okemwa, BelgienJulie Robinson, BelizeAdjalla Senami Naomy Campbell Mariela, BeninYangdon Sonam, BhutanValentina Crespo Kuljis, Bolivien (Plurinationaler Staat)Iman Daneya Zulum, Bosnien und HerzegowinaKabelo Botlhe Dikobe, BotsuanaSamanta Bullock, BrasilienDaphne Lai Teck Ching, Brunei DarussalamNatalini Yordanova, BulgarienAudrey Korsaga, Burkina FasoJeanne Irakoze, BurundiZanu Alves, Cabo VerdeSavada Prom, KambodschaSabrina Love, KamerunAlyson Meister, KanadaKessy Martine Ekomo-Soignet, Zentralafrikanische RepublikMariam Abdoulaye Malloum, TschadBernardita Castillo Passi, ChileJoyce Peng Peng, ChinaKarin Andrea Stephan, KolumbienArmel Azihar Sly-vania, KomorenGiséle Brice Mabiala, Republik KongoMaria Jose Freer Murillo, Costa RicaNoussoeu Bih, Côte D'IvoireMarijana Maros, KroatienLixandra Díaz Portuondo, KubaLouiza Nikolaou, ZypernShelley Pleva, Tschechische RepublikEsther Eom, Demokratische Volksrepublik KoreaDodo Liwanga, Demokratische Republik KongoHeidi Bjerkan, DänemarkIntibah Ali Abdallah, DschibutiSapphire Vital, DominicaMaría Eugenia del Castillo, Dominikanische RepublikMargarita Heredia Forster, EcuadorAmena Bakr, ÄgyptenFabiola Torres, El SalvadorPaulina Laurel Sami, ÄquatorialguineaHarena Amanuel, EritreaAnette Maria Rennit, EstlandZandisile Howe, EswatiniLina Getachew Ayenew, ÄthiopienRenita Reddy, FidschiJulia Sulonen, FinnlandAnino Emuwa, FrankreichRita Aboghe, GabunSarjo M Jallo, Gambia (Republik)Eka Khorbaladze, GeorgienCarolin Strunz, DeutschlandMichelle Nana Adwoa Agyakomah Yeboah, GhanaEfi Pylarinou, GriechenlandLaureen Redhead, GrenadaLilian Viviana Tzul Pérez, GuatemalaFatoumata Diallo, GuineaWaltemira Audilia Monteiro Eckert, Guinea-BissauAmrita Naraine, GuyanaStephanie Garçonvil, HaitiCarmen Elisa Méndez Silva, HondurasAliz McLean, UngarnMardis Karlsdottir, IslandAsma Khan, IndienSiti Suliatin Buechel, IndonesienSanam Shantyaei, Iran (Islamische Republik)Aya Al-Shakarchi, IrakLisa Armstrong, IrlandDalith Steiger, IsraelCristina Romelli Gervasoni, ItalienHeather Carrington, JamaikaMeguri Fujisawa, JapanSuad Musallam Hijazin, JordanZhanna Kan, KazakhstanShayoon, KeniaMiriam Moriati Koae, KiribatiSuad Al Sabah, KuwaitAigerim Sultanbekova, KirgisistanDuangtavanh Oudomchith, Demokratische Volksrepublik LaosLaima Dimiševska, LettlandDia Audi, LibanonReekelitsoe Molapo, LesothoLaymah E. Kollie, LiberiaManal Aboujtila, LibyenKatrin Eggenberger, LiechtensteinDeimile Soares, LitauenSophie-Anne Schaul, LuxemburgMireille Ramampandrison, MadagaskarJacqueline Nhlema, MalawiHarpreet Bhal, MalaysiaWidhadh Waheed, MaledivenBinthily Youma Macalou, MaliMichelle Muscat, MaltaClaret ChongGum, MarshallinselnHabibata Cissé, MauretanienAmeenah Gurib-Fakim, MauritiusYolanda Sánchez, MexicoDrinnette James, Mikronesien (Föderierte Staaten von)Annabelle Jaeger-Seydoux, MonacoAmrita Gerelt-od, MongoleiMilica Markovic, MontenegroTouria El Glaoui, MarokkoMaria Honoria da Silva Mocambique, MosambikEi Han, MyanmarTisha Haushona, NamibiaAngelina Waqa, NauruSahana Vajracharya, NepalAndrea B. Maier, Niederlande (Königreich der Niederlande)Alexia Hilbertidou, NeuseelandKathia Salazar, NicaraguaAlassane Soumana Roukayatou, NigerEyitola St. Matthew-Daniel, NigeriaMatea Kocevska, NordmazedonienAlliance Niyigena, NorwegenRuby Saharan, OmanMariam Zaidi, PakistanDee Raya Antonio, PalauNadia Hazem, PalästinaTrishna Nagrani, PanamaJenny Namana, Papua-NeuguineaEmilie Seitz, ParaguayGigi Caballero, PeruAndrea Mikaella Geronimo, PhilippinenElvira Eevr Djaltchinova-Malec, PolenSandra Fankhauser, PortugalDr. Asmaa Alfadala, KatarSylvia Shin, Republik KoreaDana Muntean, Republik MoldauCarina Schuster, RumänienAshley Dudarenok, Russische FöderationBonita Mutoni, RuandaVicia Woods, St. Kitts und NevisSheridin Jones, St. LuciaRianka Chance, St. Vincent und die GrenadinenFaauiga Maiava Onosai Sauiluma, SamoaMartina Mattioli, San MarinoKaty Nascimento, Sao Tome und PrincipeAsma Alsharif, Saudi-ArabienKorka Dieng, SenegalTeodora Cosic, SerbienBeverly Dick, SeychellenSylvia Conteh, Sierra LeoneCheng Ying (Monica), SingapurLucia Kupcova, SlowakeiKsenia Juvan, SlowenienSharon Inone, SalomonenAmran Abocar, SomaliaKim August, SüdafrikaJosephine Albino, SüdsudanAlejandra Costales Richards, SpanienSuba Umathevan, Sri LankaTahani Karrar, SudanRadhiya Ebermann-Joval, SurinamSabinije von Gaffke, SchwedenMartina Fuchs, SchweizStephanie Ghazi, Arabische Republik SyrienZarina Khasanova, TadschikistanRatih Paramitha, ThailandDália Kiakilir, Timor-LesteIsbath Esther Ali, TogoOfa Âgé, TongaAlexa Chin Pang, Trinidad und TobagoAya Chebbi, TunesienGuelistan Fuchs, TürkiyeAylar Babayeva, TurkmenistanLilly Teafa, TuvaluJovia Kisaakye, UgandaKateryna Krasnozhon, UkraineSuaad Al Shamsi, Vereinigte Arabische EmirateMelissa Monique, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und NordirlandFlaviana Matata, Vereinigte Republik TansaniaKenzi Kachi Maduka, Vereinigte Staaten von AmerikaCamila Bentancur, UruguayMuldir Khayitova, UsbekistanAdrina J L Abel, VanuatuBoglarka Sztancs, VatikanstadtSophia Santi Guevara, Venezuela, Bolivarische RepublikYip Thy Diep Ta, VietnamWadha Abdullah Mohsin, JemenSuwilanji Nachula, ZambiaRosheen Ngorima, ZimbabweThe Frequency School ist eine bahnbrechende globale Initiative, die darauf abzielt, die transformative Kraft der Musik für die ganzheitliche Entwicklung von Menschen auf der ganzen Welt nutzbar zu machen, wobei der Schwerpunkt auf Geist, Körper und Seele liegt.Durch Dienstleistungen wie Musiktherapie, Unterricht und Aufführungen befähigen wir Menschen, ein ausgeglichenes, gesundes und erfülltes Leben zu führen. Bei diesem Ansatz werden die neuesten Erkenntnisse der Klangtherapie mit traditionellen Wellness-Praktiken kombiniert, um den ganzen Menschen zu unterstützen.Es wurde von Maejor, Martina Fuchs, Kingsley M, Brandon Lee und Aaron Dawson im Jahr 2024 am renommierten internationalen Internat Aiglon College in der Schweiz ins Leben gerufen.