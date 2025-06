Trotz eines Tagesplus von 0,3% kam der DAX zum Monatsschluss nicht über die 24.000-Punkte-Marke hinaus. Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am Vortag unter die 24.000er-Schwelle abgerutscht war, schoben sich die Notierungen am letzten Handelstag im Mai wieder an die runde Tausendermarke heran. Per Tageshoch ging es sogar bis auf 24.182 ...

