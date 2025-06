Stuttgart (ots) -Das Highlight-Event der STARTUP AUTOBAHN powered by Plug and Play - die jährliche Expo - findet am 5. Juni 2025 zum 14. Mal statt. Präsentiert werden über 30 Pilotprojekte, die gemeinsam von Startups und Industriepartnern in den Bereichen Mobilität, Produktion, Enterprise und Nachhaltigkeit entwickelt wurden. Die tagesfüllende Veranstaltung in Stuttgart bringt OEMs, Tier-1-Zulieferer, Startups, Investoren und Persönlichkeiten aus Gesellschaft und Politik zusammen - alle mit dem gemeinsamen Ziel, die Zukunft der Mobilität aktiv mitzugestalten.Die europäische Automobilindustrie befindet sich im Umbruch - zunehmender Wettbewerb, veränderte Kundenansprüche und strengere Regulierungen erfordern entschlossenes Handeln. Innovation ist dabei kein Nice-to-have, sondern ein absolutes Muss. Seit 2016 schlägt STARTUP AUTOBAHN powered by Plug and Play eine Brücke zwischen innovativen Startups und etablierten Unternehmen, um gemeinsam Lösungen zu konkreten Herausforderungen effizient zu erarbeiten. Die Open Innovation Plattform ist dabei der Ort, an dem zukunftsweisende Projekte entstehen, starke Partnerschaften wachsen und Effizienz zum Leitprinzip wird.Unter dem diesjährigen Motto "Tomorrow in Motion - Driven by Efficiency" bleibt die expo2025 ihrer Mission treu: greifbare Innovationen, reale Wirkung und zukunftsweisende Lösungen zu präsentieren - entwickelt in Kollaboration zwischen branchenführenden Akteuren und den innovativsten Startups. Die Veranstaltung findet zum zweiten Mal im Wizemann, Stuttgart statt und verknüpft dabei über 1.800 geladene Gäste- darunter Vorstandsmitglieder und Führungskräfte, Investoren, Startups, Vertreter:innen aus Politik, Verwaltung und Wissenschaft, sowie Medienvertreter:innen und Technologieexpert:innen.Die Agenda umfasst Keynotes von Vorstandsmitgliedern und Branchenführern, Podiumsdiskussionen, Round Tables mit Industrieexpert:innen, exklusive Einblicke in speziell auf die Teilnehmenden zugeschnittene Führungen durch die Startup-Ausstellung, die Präsentation gemeinsamer Projekte zwischen Unternehmenspartnern und Startups sowie unzählige Side Events - alles entwickelt und kuratiert, um die drängendsten Herausforderungen der Mobilität von morgen zu adressieren: Circular Economy, nachhaltige Materialien, Enterprise-Anwendungen, Industrie 4.0, Advanced Manufacturing, Software-Defined Vehicles, Cost Cutting und vieles mehr.Auf der Rednerliste stehen die einflussreichsten Innovator:innen der Automobilbranche und weitere Vorreiter:innen der Industrie: Katrin Lehmann,Chief Information Officer von Mercedes-Benz; Andreas Haffner, Mitglied des Vorstandes Personal- und Sozialwesen und Arbeitsdirektor, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG; Kaveri Camire,SVP, Chief Marketing Officer und Global Partner Ecosystem bei DXC Technology; Florian Bankoley, Chief Digital Officer bei Bosch Mobility; Sebastian Jonas, Senior Vice President Advanced Production Technology bei Schaeffler; M. Gürcan Karakas, CEO bei Togg; Saeed Amidi, CEO und Gründer von Plug and Play Tech Center; Oli McCrudden, Vice President, Host Cities, bei Formula E; und viele andere.Herausragende Kollaborationen werden zum Abschluss der Veranstaltung auf der Hauptbühne mit dem Plug and Play Global Innovation Award in den Kategorien Mobility, Sustainability, Impact, Cross-Collaboration, und Manufacturing ausgezeichnet.Pilot Projects and ImplementationsDie vorgestellten Technologieprojekte bieten Lösungen in den Bereichen: Green Manufacturing & Materials, In-Car Intelligence & New Experiences, Autonomous & Assisted Driving, Smart Manufacturing & Engineering, Data & Analytics Infrastructure, Clean Power & Heavy Transport, AI for Business, Robotics & Automation, Engineering & Simulation Platforms, and Sustainable Supply Chains.Mercedes-Benz & About:EnergyAbout:Energy arbeitet mit Mercedes-Benz zusammen, um die Entwicklung schnell ladender und langlebiger EV-Plattformen zu beschleunigen.Mercedes-Benz & Frickly SystemsFrickly Systems entwickelt für Mercedes-Benz eine Plattform für das Rapid Prototyping von Automobilsteuergeräten.Mercedes-Benz & StardustStardust stärkt die globale Plattform für autonomes Fahren von Mercedes-Benz durch fortschrittliche Auto-Labeling-Algorithmen und eine vielseitige Toolchain.Mercedes-Benz & ZendarZendar könnte es Mercedes-Benz ermöglichen, zusätzliche automatisierte Fahrfunktionen zu entwickeln und die Operational Design Domain (ODD) durch eine skalierbare, softwaredefinierte Radarlösung anzureichern.Porsche & BlockbrainPilotierung der KI von Blockbrain zur Optimierung des Spezifikationsmanagements und der Vertragsanalyse bei Porsche AG.Porsche & Neura RoboticsPilotierung von Neuras fortschrittlichen Robotiklösungen zur Steigerung der Produktionsflexibilität in den Logistikbereichen der Porsche AG.Porsche & Pull SystemsGemeinsam arbeiten die Porsche AG und Pull Systems an neuen, datenbasierten Ansätzen zur Fehleranalyse mit dem Ziel, Fehlersuchzeiten und Gewährleistungskosten deutlich zu reduzieren und damit die Qualität und Kundenzufriedenheit zu steigern.Porsche & SensigoPorsche Cars North America und Sensigo arbeiten gemeinsam daran, die Reparatur- und Wartungseffizienz bei Franchise-Händlern durch KI-gestützte Lösungen zu verbessern.DXC Technology & Schaeffler & AcuminoDXC Technology, Schaeffler und Acumino erproben ein einzigartiges, von KI unterstütztes Trainingsprogramm zur Optimierung der Automatisierung von Verpackungsprozessen.DXC Technology & CAMB.AIDXC Technology und CAMB.AI setzen neue Maßstäbe für KI-gestützte Echtzeitübersetzung und Verkehrserkennung in Fahrzeugen weltweit.DXC Technology & GreenMatterAIDXC und GreenMatterAI automatisieren die Schweißnahtprüfung durch KI und synthetische Bilder - und lösen Datenengpässe für eine schnelle, skalierbare Umsetzung.ZF Group & AHEAD AutomotiveGemeinsam mit Clarios, HELLA, Niterra und ZF hat AHEAD Automotive einen KI-basierten Reparaturassistenten für Werkstätten entwickelt - mit verifizierten Daten aus der Automobilindustrie.ZF Group & Range EnergyRange Energy und ZF kooperieren, um den weltweiten Gütertransport neu zu denken, um sowohl Nachhaltigkeit als auch die Sicherheit für alle Lkw-Fahrer deutlich zu verbessern.Motherson & trinamiXtrinamiX und Motherson entwickeln gemeinsam eine Smart B-Säule für bequemen und sicheren Fahrzeugzugang.Motherson & revoltechrevoltech, Motherson und Volkswagen fördern den Einsatz kreislauffähiger, plastikfreier Materialien für die nächste Generation nachhaltiger Fahrzeuginnenausstattungen.Schaeffler & DiveCAEDie Cloud-native SPH-Simulation von Dive CAE ist in die Bearinx-Software von Schaeffler integriert und vereinfacht den Zugang zu einer komplexen Berechnungsmethode. Dadurch ermöglicht sie Anwendungsingenieuren eine effiziente Analyse der Schmierstoffströmung in Wälzlagern.Bosch & ONEKEYDie nahtlos integrierte Lösung von ONEKEY und CycurRISK von ETAS reduziert automatisierte Risiken und priorisiert Schwachstellen basierend auf Asset-Auswirkungen und Kontext. Sie nutzt bestehende TARA-Analysen (Threat Analysis & Risk Assessment) für die Produktsicherheit und verbessert gleichzeitig die Transparenz von Risiken und Lieferketten.Bosch & Blueskeye AIBlueskeye hat mit Bosch zusammengearbeitet, um seine Emotionserkennung in Evoco zu integrieren - den intelligenten In-Car-Begleiter von Bosch, der menschenähnliche Interaktionen und ein personalisiertes Erlebnis ermöglicht.STMicroelectronics & Stern TechSTMicroelectronics und Stern Tech arbeiten zusammen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.NXP® Semiconductors & Vibra NovaVibra Nova und NXP arbeiten gemeinsam an der nächsten Generation von Fahrzeug Interfaces, indem sie ihre Spitzentechnologien kombinieren.Cummins & VerneCummins und Verne präsentieren Wasserstoffspeicher der nächsten Generation für den Schwerlastverkehr.Eberspächer & pacemaker.aipacemaker.ai und Eberspächer entwickeln KI-gestützte Bedarfsprognosen zur Reduzierung von Lagerbeständen, Steigerung der Effizienz und zukunftssicheren Planung der Lieferkette.OPmobility & AIRY AutomotiveAIRY Automotive und OPmobility entwickeln innovative Fahrzeugstrukturen für OEMs zur Reduzierung von Kosten, Emissionen und Gewicht.OPmobility & Seamless DigitalNahtlos integrierte, reflektierende dynamische Displayoberfläche im Stoßfänger-Seitenabschluss - eine zukunftsweisende Gemeinschaftsentwicklung von OPmobility und Seamless Digital.Togg & Buluttan Weather IntelligenceTogg und Buluttan verwandeln Wetterdaten in einen smarten Fahrbegleiter - mit rechtzeitigen Warnungen für jede Etappe der Reise.Togg & Neva XRIn Partnerschaft mit Togg hat Neva XR das T10X-Smartgerät in eine mobile Galerie für digitale Kunst und New Media verwandelt.Togg & WyseyeWyseye und Togg haben gemeinsam die Fahrzeugprüfung neu gedacht - mit KI-basierten Pre-Delivery Inspections, die die Inspektionszeit um 95 % verkürzen.Über STARTUP AUTOBAHN powered by Plug and PlaySTARTUP AUTOBAHN powered by Plug and Play ist eine Open Innovation Plattform, die eine Schnittstelle zwischen innovativen Technologieunternehmen und branchenführenden Konzernen bildet. Die Basis des Programms ist die Partnerschaft, die sich zwischen Startups und den Geschäftsbereichen der Unternehmen entwickelt. Die beiden Unternehmen sind von Anfang an gleichberechtigt: Gemeinsam bewerten sie das Potenzial für ein Joint Venture, treiben die Pilotierung der Technologie und arbeiten auf das ultimative Ziel hin - eine erfolgreiche produktionsreife Implementierung. STARTUP AUTOBAHN powered by Plug and Play moderiert eine Community für Zusammenarbeit mit Fokus auf umsetzbaren Ergebnissen. Seit der Gründung der Plattform im Jahr 2016 wurden mehr als 500 Projekte mit über 350 Startups erfolgreich abgeschlossen.Founding Partners: Mercedes-Benz, Plug and Play Tech Center, University of Stuttgart, ARENA2036.Anchor Partners: Porsche, DXC Technology, ZF Group, Motherson, Schaeffler, Bosch, STMicroelectronics, NXP Semiconductors, Cummins.Ecosystem Partners: Bridgestone Mobility Solutions, Hyundai, AGC, Eberspächer, Forvia, Novelis, Sekisui, OPmobility, Togg.Über Plug and Play Tech CenterPlug and Play ist eine führende Innovationsplattform, die Startups, Firmen, Venture Capital Unternehmen, Universitäten und Regierungsbehörden verbindet. Plug and Play hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und ist an über 60 Standorten auf fünf Kontinenten vertreten. Die Plattform bietet Innovationsprogramme für Unternehmen an und unterstützt die Unternehmenspartner in jeder Phase ihrer Innovationsreise, von der Ausbildung bis zur Umsetzung. 