München (ots) -- Alessia hat ihren ersten Arbeitstag: Wie wird sich der Realitystar schlagen?- Neue Folgen "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" - Montag, 02.06., bis Freitag, 06.06., um 16:05 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Nach dem erfolgreichen Bewerbungsgespräch hat Alessia Herren nun ihren ersten Arbeitstag im Kölner Supermarkt. Wie wird sich der Realitystar schlagen? Der Tag beginnt schon einmal holprig. Alessia kommt zu spät zur Schicht ... Wie werden ihre Vorgesetzten Udo und Metin auf diesen Fauxpas reagieren?Trotz des ganzen Trubels um die neue Kollegin müssen die Mitarbeiter einen klaren Kopf behalten und ihrer Arbeit aufmerksam nachgehen - so auch Yusuf. Der erfahrene Regalauffüller wurde von einer Kundin angesprochen, die im Laden von einem anderen Kunden bedrängt wurde. Yusuf schlägt sofort Alarm und gibt Ladendetektiv Onur Bescheid. Zusammen durchkämmen sie den Supermarkt, um den Täter zur Rede zu stellen.Außerdem: Yusuf hat Geburtstag. Zur Feier des Tages bringt er einen Kuchen für seine Kollegen mit. Gemeinsam feiern sie seinen Ehrentag - und genießen die kurze Auszeit vom Arbeitsalltag. Markus sorgt für eine besondere Überraschung: Er bringt ein kleines Ständchen. Damit hat Yusuf ganz sicher nicht gerechnet.Im Kölner Kult-Supermarkt kaufen täglich 3000 Menschen ein, rund 60 Mitarbeiter sorgen dafür, dass der Betrieb einwandfrei abläuft. Trotzdem geht immer mal wieder etwas kaputt - dieses Mal ist der Strom in den Pausenräumen und Umkleiden ausgefallen. Die Ursache ist unklar. Fest steht: Die Sicherung springt immer wieder raus. Wie können Marktinhaber Udo und Mitarbeiter Apo das Problem lösen?Apropos Baustelle - wie steht es eigentlich um das leidige Thema Rolltreppe? Mittlerweile funktioniert sie seit acht Wochen nicht. Udo ist mit seinem Latein am Ende. Die Techniker aber sind hoffnungsvoll und guter Dinge, dass sie die Reparatur bald abschließen können."Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" - montags bis freitags um 16:05 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Sendung wird von Brot&Butter ENTERTAINMENT GmbH produziert.Über "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor":Die Doku-Soap "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" gibt exklusiven Einblick hinter die Kulissen eines Kölner Supermarkts, der Kultstatus hat. Was den Markt zwischen Eigelstein-Viertel und Hauptbahnhof so besonders macht, sind Chef Udo, seine knapp 60 Mitarbeitenden und der alltägliche Supermarkt-Wahnsinn. Authentische Geschichten, charmante Charaktere und die kleinen und großen Abenteuer des Supermarktalltags stehen im Mittelpunkt. Zu sehen sind humorvolle, emotionale und manchmal verrückte Momente, die zeigen, dass es im Supermarkt niemals langweilig wird.