Wien (ots/PRNewswire) -Bybit (https://www.bybit.com/en/press), die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, hat von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (https://www.fma.gv.at/) (FMA) die Lizenz gemäß der EU-Verordnung über Märkte für Krypto-Werte (MiCAR) erhalten. Dies markiert einen bedeutenden Meilenstein in der europäischen Expansion des Unternehmens. Mit der neuen Lizenz kann Bybit nun als vollständig regulierter Anbieter von Krypto-Dienstleistungen agieren und seine regulierten sowie lokalisierten Produkte und Services über sein EWR-Hub mit Sitz in Österreich in 29 Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) für nahezu 500 Millionen Europäer zugänglich machen. Parallel dazu hat Bybit seine offizielle Europazentrale in Wien, Österreich, eröffnet.Die MiCAR-Lizenz unterstreicht Bybits konsequentes Engagement für höchste regulatorische Standards in Europa. Dazu gehören wesentliche Maßnahmen zur Erhöhung der Transparenz, Verhinderung von Finanzkriminalität und zum Schutz von Verbrauchern im digitalen Finanzökosystem der Europäischen Union."Der Erhalt der MiCAR-Lizenz in Österreich ist ein klarer Beweis für unseren Compliance-orientierten Ansatz bei Bybit", erklärt Ben Zhou, Mitgründer und CEO von Bybit. "Wir arbeiten aktiv mit Aufsichtsbehörden zusammen und streben weltweit Lizenzen an, um unseren Nutzern den Zugang zu unserer innovativen Plattform unter Einhaltung höchster regulatorischer Standards zu gewährleisten."Im Zuge seiner geplanten Expansion in Europa tätigt Bybit erhebliche Investitionen in Österreich und plant, in Wien über 100 Fachkräfte einzustellen, um seinen Nutzern noch stärker lokalisierte und regulierte Services anzubieten."Der Erhalt der MiCAR-Lizenz zeigt unser klares Bekenntnis zu Compliance und Transparenz im Einklang mit den hohen regulatorischen Standards Europas", so Mazurka Zeng, CEO von Bybit Europe."Wien ist nun die Heimat von Bybit Europe und wir sind stolz darauf, durch Investitionen in Talente und Innovationen zur zukunftsorientierten Finanzlandschaft Österreichs beizutragen. Darüber hinaus engagieren wir uns für den Aufbau einer starken lokalen Crypto-Community. Im Rahmen der Blockchain for Good Alliance (BGA) (https://chainforgood.org/) werden wir eng mit Universitäten in der Region zusammenarbeiten, um die nächste Generation von Blockchain-Innovatoren zu fördern und praxisnahe Anwendungen dieser Technologie zu entwickeln", ergänzt Zeng.Über Bybit Bybit ist die weltweit zweitgrößte Krypto-Asset-Börse und bietet mehr als 70 Millionen Nutzern weltweit Zugang zu innovativen Krypto-Investmentprodukten und -services. Bybit EU ist der neu gegründete EU-Hauptsitz und bedient künftig EWR-Kunden über die dedizierte Plattform Bybit EU.