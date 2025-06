Paris (ots/PRNewswire) -Was wäre, wenn 20 Jahre Erfahrung endlich zu einem strategischen Vorteil würden, anstatt eine Belastung im Lebenslauf zu sein? Dieser Herausforderung stellt sich Hello Masters, das erste professionelle soziale Netzwerk für Talente, die sich in der zweiten Phase ihrer Karriere befinden.Wo Erfahrung eine treibende Kraft ist. Weit entfernt von Altersklischees, legt Hello Masters Wert auf Beweglichkeit, Übertragung und Wirkung. Das von Blandine Mercier (ehemalige GM der Agentur Marcel - Publicis) und Christophe Serret (ehemaliger CTO, Marcel) gegründete Netzwerk richtet sich an Führungskräfte, Manager, Berater, Direktoren und Unternehmer, die bereit sind, ein neues Kapitel zu schreiben."Die zweite Hälfte Ihrer Karriere ertragen Sie nicht einfach. Sie gestalten sie." - Blandine MercierEine zukunftssichere PlattformHello Masters ist nicht nur eine weitere Plattform: Es handelt sich um ein maßgeschneidertes Netzwerk, dessen Tools an die erweiterten Berufsmöglichkeiten angepasst sind:• Ein einzigartiger Algorithmus basierend auf Fähigkeiten, nicht auf Titeln• Gezielte Möglichkeiten: Missionen, Governance, Mentoring, Beiräte...• Redaktionelle Bereiche zur Unterstützung von Lebensübergängen:Wohlstand, Ruhestand, Unternehmertum, Neubeginn, Investitionen, AusbildungMitglieder haben auch Zugang zu Premium-Inhalten (Artikel, Podcasts, Webinare), personalisierten Pitches und einem "Deals"-Bereich mit ausgehandelten Angeboten.Kostenlose Anmeldung unter https://www.hello-masters.comEin wichtiger Akteur des demografischen ÜbergangsUm das Risiko massiven Verlusts kritischer Fähigkeiten zu mindern, arbeitet Hello Masters mit Unternehmen, Institutionen und Regionen zusammen, um:• die Vielfalt zwischen den Generationen zu stärken• des Fachwissens von Führungskräften zu fördern• ein nachhaltigeres berufliches Bündniss aufzubauen"Seien Sie keine Quote, sondern eine treibende Kraft."Die Kontrolle über Ihre Geschichte zurückgewinnenHello Masters verfolgt einen anderen Ansatz bei den Karrierewegen: Karrieren können in Form von Kompetenzclustern und dem Wunsch, Kompetenzen weiterzugeben, gelesen werden. Neue Dynamik für eine neue Ära der Arbeit.Informationen zu Hello MastersHello Masters wurde im September 2024 ins Leben gerufen und ist ein digitales Netzwerk, das Fachwissen schätzt, Übergänge unterstützt und ein gerechteres, integrativeres Arbeitsumfeld schafft.Pressekontakt: yasmina@lanouvelle-agence.com / jessica@lanouvelle-agence.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2698015/Hello_Masters_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hello-masters-die-berufliche-revolution-fur-personen-mit-mehr-als-20-jahren-berufserfahrung-hat-begonnen-302468960.htmlPressekontakt:Yasmina + 33 6 81 27 12 26Original-Content von: Hello Masters, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179919/6046641