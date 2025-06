Frankfurt am Main und München (ots) -Das F.A.Z. Institut und die QuantiQuest Research & Consulting GmbH geben den Start ihrer strategischen Zusammenarbeit bekannt. Im Rahmen des gemeinsamen Projekts "F.A.Z. Institut TOP Anwalt 2026" werden Anfang September Deutschlands herausragende Anwälte und Kanzleien ermittelt und ausgezeichnet.Ziel des Projekts ist es, exzellente juristische Expertise sichtbar zu machen und Orientierung im komplexen Rechtsberatungsmarkt zu bieten. Auf Basis einer umfassenden Analyse durch QuantiQuest verleiht das F.A.Z. Institut ein exklusives Gütesiegel an die führenden Kanzleien und Anwälte in ausgewählten Rechtsgebieten."Mit dem Gütesiegel 'TOP Anwalt 2026' möchten wir ein verlässliches Qualitätsmerkmal schaffen - sowohl für Mandantinnen und Mandanten als auch für die Branche selbst", erklärt Gregor Vischer, Geschäftsführer des F.A.Z. Instituts. "Unsere Partnerschaft mit QuantiQuest ermöglicht es, auf fundierter Datenbasis und mit modernsten Methoden zuverlässige Empfehlungen auszusprechen."QuantiQuest bringt langjährige Erfahrung in Markt- und Reputationsanalysen in das Projekt ein. "Wir freuen uns, gemeinsam mit dem F.A.Z. Institut dieses ambitionierte Projekt umzusetzen", sagt Dr. Volker Bernhardt, Geschäftsführer von QuantiQuest. "Die Auszeichnung basiert auf einer methodisch fundierten Untersuchung, die unter anderem Peer-Empfehlungen, Kanzleiprofile und Reputationsdaten berücksichtigt."Die Ergebnisse der ersten Erhebungswelle, die heute startet, werden voraussichtlich Anfang September 2025 veröffentlicht und im Rahmen einer breiten Medienkampagne kommuniziert.Über das F.A.Z. InstitutAls Tochtergesellschaft der Frankfurter Allgemeinen Zeitung liefert das F.A.Z. Institut seit über 30 Jahren fundierte und hochwertige Analysen und Informationen.Über QuantiQuest Research & Consulting GmbHDie QuantiQuest GmbH ist ein auf datenbasierte Markt- und Reputationsanalysen spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in München. Es unterstützt Unternehmen und Organisationen dabei, fundierte Entscheidungen auf Basis wissenschaftlich belastbarer Daten zu treffen.Mehr Informationen finden Sie unter www.faz.net/top-anwaltPressekontakt:F.A.Z. Institut - Luise Volk, l.volk@faz-institut.deQuantiQuest - Lasse Martinsen, martinsen@quantiquest.deOriginal-Content von: F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformation GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66365/6046631