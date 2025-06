Linz (www.anleihencheck.de) - Die Renditen japanischer Staatsanleihen verzeichneteten zuletzt einen markanten Anstieg, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Insbesondere bei den langlaufenden Papieren. Die Rendite der 40-jährigen Anleihe habe mit 3,695% den höchsten Stand seit der Einführung im Jahr 2007 erreicht. Die 30-jährigen Anleihen seien auf 3,197% gestiegen und somit den höchsten Wert seit 1999. Dies könnte Kapitalrückflüsse nach Japan auslösen und erhöhe die Gefahr bei Carry Trades, was zu hoher Volatilität bei Währungspaaren wie USD/JPY oder EUR/JPY führen könnte. (02.06.2025/alc/a/a) ...

