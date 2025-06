Frankfurt (www.anleihencheck.de) - US-Gerichte befassen sich mit der Rechtmäßigkeit der von Trump verhängten Importzölle, so die Analysten der Helaba.Diese würden aber bis zur endgültigen Entscheidung in Kraft bleiben. Zudem könne man davon ausgehen, dass die US-Regierung im Zweifel auch andere Wege finden werde, um Abgaben zu erheben. Die Lage bleibe unübersichtlich, zumal nun auch die Zölle auf Stahl und Aluminium deutlich angehoben werden sollten. Dennoch habe sich an den Finanzmärkten die anfängliche Unruhe gelegt. Wenig Einfluss habe es von den deutschen Verbraucherpreisen gegeben, die im Mai mit 2,1% das Inflationsziel der EZB knapp verfehlt hätten. ...

