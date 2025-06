Berlin (ots) -AVM auf der ANGA COMAuf der ANGA COM vom 3. bis 5. Juni in Köln zeigt AVM neue FRITZ!Box-Modelle für Glasfaser und DSL sowie reichweitenstarkes WLAN Mesh. Premiere feiern auf der Kongressmesse drei neue Modelle: Die FRITZ!Box 7630, ein Kompaktmodell für DSL mit Wi-Fi 7, die FRITZ!Box 7632 mit Wi-Fi 7 und einer Unterstützung für schnelle G.fast-Anschlüsse sowie die neue FRITZ!Box 4630. Sie vervollständigt das Portfolio leistungsfähiger WLAN-Router mit Wi-Fi 7 für hohe WLAN-Performance. Für starkes WLAN im Garten und auf der Terrasse stellt AVM erstmals den FRITZ!Repeater 1610 Outdoor vor. Im geschützten Außenbereich stellt er das WLAN mithilfe einer Power-over-Ethernet-Verbindung zum Heimnetz bereit. Als europäischer Hersteller kennt AVM die Anforderungen der Glasfasernetze mit allen Ausbaustufen der Standards AON, GPON und XGS-PON, und bietet mit den FRITZ!Box-Modellen Produkte, die sich sowohl netzseitig als auch von den Endkunden leicht einsetzen lassen und höchste Leistung bringen. Ob direkt an der Glasfaser oder am Glasfasermodem (ONT) - Provider können ihren Kunden über die neuen FRITZ!Box-Modelle 5690, 5690 XGS, 5690 Pro sowie die FRITZ!Box 4690 ultraschnelles Internet liefern. Alle auf der ANGA COM vorgestellten FRITZ!Box-Modelle punkten mit besten Interop-Fähigkeiten in den Glasfaser- und DSL-Netzen. Die hochwertige Ausstattung mit starkem WLAN nach Standard Wi-Fi 7, schnellem VPN, vielseitigen Smart-Home-Funktionen und Telefonie bringt Anwendern Komfort für viele Anwendungen zu Hause wie Surfen, Gaming, Videokonferenzen.In Köln mit dabei sind auch die beiden neuen Wi-Fi-7-Repeater, FRITZ!Repeater 1700 und FRITZ!Repeater 2700, die mühelos mit FRITZ!Box oder einem anderen Router zusammenarbeiten, um das Internet in jede Ecke von Haus und Wohnung zu bringen. Für satte Reichweite für viele mobile Geräte und an jedem Internetrouter einsetzbar zeigt AVM außerdem die neuen WLAN-Mesh-Lösungen, das FRITZ!Mesh Set 4200 und das FRITZ!Mesh Set 1600. Auf dem AVM-Stand und in Kongressvorträgen veranschaulicht das AVM-Team wie ein leistungsfähiges CPE wie FRITZ!Box dazu beitragen kann, die Vorteile von FTTH voll auszuschöpfen und das Kundeninteresse an Glasfaser zu steigern. Auch demonstriert der Berliner Hersteller den Providern live, wie sich der Kundenservice mit einem effizienten und transparenten WLAN-Management auf Basis einer User Service Platform (TR-369) optimieren lässt. Ebenfalls wird der neue Ausfallschutz des kommenden FRITZ!OS 8.20 am Stand vorgeführt. Sollte die Glasfaser, DSL- oder Kabelverbindung instabil sein oder ausfallen, sorgt eine per WAN/LAN angebundene FRITZ!Box für eine stabile Verbindung per Mobilfunk. Dieses Feature ist ideal für alle, die auf eine zuverlässige Internetverbindung angewiesen sind. Alle geplanten Funktionen von FRITZ!OS 8.20 sowie alle neuen Produkte zeigt AVM auf der ANGA COM in Halle 8, Stand B20.Zur vollständigen Presseinformation: fritz.com/pi-anga-com2025Pressefotos: fritz.com/pressefotosPressekontakt:Doris HaarAVM KommunikationTelefon 030 39976-242presse@avm.deBluesky @avm-presse.bsky.socialX http://twitter.com/avm_presseOriginal-Content von: AVM GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14784/6046701