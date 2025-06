FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Nike von 81 auf 74 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Nike steht durch die erhöhten US-Importzölle vor Herausforderungen, die zwar die erhoffte schnelle Umstrukturierung verzögern, aber die marktführende Position nicht beeinträchtigen", schrieb Aristotelis Moutopoulos am Montag. Er passte seine Umsatz- und Gewinnprognosen etwas an./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2025 / 08:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2025 / 08:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: US6541061031

© 2025 dpa-AFX-Analyser