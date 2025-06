Mainz (ots) -Bundesweite Aktionen am Donnerstag, 5. Juni 2025 / Medien verstehen, gestalten und prüfen lernen / SWR in Mainz mit Angeboten vor Ort und digitalDie Menschen in Deutschland umfassend und unparteilich zu informieren, das ist eine Kernaufgabe der ARD (der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland) seit ihrer Gründung 1950. Deshalb veranstaltet sie am Donnerstag, 5. Juni 2025, einen bundesweiten Nachrichtentag, der allen Interessierten Einblicke in den journalistischen Alltag gibt und den Wert der unabhängigen Nachrichten verdeutlicht, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk bietet. Der SWR ist in Mainz mit Angeboten vor Ort und digital dabei.Ob Hörfunk, Fernsehen oder Social Media - die Zuschauerinnen, Zuhörer und User sind live mit dabei, wählen Nachrichten aus, sprechen sie, produzieren Beiträge oder sind als Reporterinnen und -Reporter im Einsatz. In Workshops erleben die Teilnehmenden den journalistischen Alltag hautnah: Warum wird über manche Themen groß berichtet, während andere kaum Beachtung finden? Wie arbeitet man unter Zeitdruck, wenn plötzlich etwas auf der Welt passiert? Und welche Rolle kann und darf Künstliche Intelligenz in einer Nachrichtenredaktion spielen?Workshop für Lehrkräfte im SWR MainzBeim Lehrkräfte-Workshop im SWR Mainz (13:45-16:30 Uhr) erwartet Lehrerinnen und Lehrer ein Fachprogramm zu Desinformation, Künstlicher Intelligenz und journalistischem Arbeiten. Neben Impulsen von SWR-Redakteur:innen erhalten sie Einblicke in eine Radiosendung und ein Fernsehstudio sowie Informationen zu den Angeboten der SWR Medienkompetenz.SWR PopUp Studio - live dabei in der Mainzer InnenstadtAbends ab 18:30 Uhr geht es im SWR PopUp-Studio weiter für alle Schüler:innen ab Klasse 8, die Lust haben, echte Nachrichtenmacher:innen auf der Bühne zu erleben. Junge Reporter:innen stellen live ihre Fragen an Kai Gniffke (SWR), Magdalena Stefely (funk) und Lotte Glatt (logo!).Weitere Infos und Anmeldung unter ard.de/medienkompetenz (https://www.ard.de/die-ard/medienkompetenz/Ein-Medienkompetenz-Angebot-der-ARD-100/) und speziell zu den SWR Angeboten unter http://swr.li/nachrichtentag.Newsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt:Bianca von der Weiden, Tel. 06131 92932742, bianca.von_der_weiden@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6046744