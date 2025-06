© Foto: Liu Jie/XinHua/dpa - dpa-Bildfunk

Fed-Gouverneur Christopher Waller macht Stimmung für mehrere und raschere Zinssenkungen. Jerome Powell schlägt dagegen nach dem Treffen im Weißen Haus am Freitag nüchternere Töne an.In einer Rede am Montagmorgen in Südkorea erklärte Waller, dass die Inflation nicht von Dauer sein werde. Er hob hervor, dass sich die US-Verbraucher keineswegs so verhalten, als würde ihnen die drohende Inflation Sorgen bereiten - und das, obwohl Umfragen zeigen, dass sie kurzfristig mit Teuerungsraten von über 6 Prozent rechnen. "Ich bin dafür, bei der Festlegung des Leitzinses etwaige Tarifeinflüsse auf die kurzfristige Inflation zu ignorieren", sagte Waller. Dazu sollte man wissen, dass Waller 2020 von Trump …