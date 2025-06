LONDON (dpa-AFX) - In der britischen Industrie hat sich die Stimmung unerwartet verbessert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg im Mai um 1,0 Punkte auf 46,4 Zähler, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch ein Rückgang auf 45,1 Punkte ermittelt worden. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung der ersten Erhebung erwartet.

Trotz des erneuten Anstiegs befindet sich der Index seit mittlerweile acht Monaten unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Werte unter dieser Marke signalisieren ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten.

"Die PMI-Daten vom Mai deuten darauf hin, dass das verarbeitende Gewerbe im Vereinigten Königreich vor großen Herausforderungen steht, darunter turbulente Marktbedingungen, Handelsunsicherheiten, geringes Kundenvertrauen und steigende steuerbedingte Lohnkosten", kommentierte S&P Global-Experte Rob Dobson. "Es gibt jedoch einige Anzeichen dafür, dass das verarbeitende Gewerbe die Kurve kriegt." So deute der Einkaufsmanagerindex darauf hin, dass die Produktion und die Auftragseingänge in den vergangenen beiden Monaten zugelegt hätten./jsl/men