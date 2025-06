EQS-Ad-hoc: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Dividende

Gerresheimer AG: Anpassung der Prognose für 2025



02.06.2025 / 11:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Gerresheimer AG: Anpassung der Prognose für 2025 Düsseldorf, 2. Juni 2025. Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6) passt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an. Hintergrund ist insbesondere die weiterhin anhaltende gedämpfte Nachfrage im Kosmetikmarkt sowie ein von der Gesellschaft als temporär eingeschätzter Nachfragerückgang im Bereich Containment-Lösungen für oral einzunehmende flüssige Medikamente. Das organische Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2025 wird im Vergleich zur Vorjahresperiode voraussichtlich im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegen, die Adjusted EBITDA-Marge um 19 %. Damit liegt das Wachstum im 1. Halbjahr 2025 insgesamt niedriger als erwartet. Selbst unter Berücksichtigung des erwarteten deutlich stärkeren zweiten Halbjahres 2025 ist die ursprüngliche Prognose für das Geschäftsjahr 2025 somit nicht erreichbar. Im Geschäftsjahr 2025 erwartet das Unternehmen nun ein organisches Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr von 1 bis 2 % (zuvor: 3 bis 5 %) und eine Adjusted EBITDA-Marge um 20 % (zuvor 22 %). Das Adjusted EPS wird im Vergleich zum Vorjahr im niedrigen zweistelligen Prozentbereich zurückgehen (zuvor: Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich). Gerresheimer wird am 10. Juli 2025 wie geplant ein vollständiges Update zu den Ergebnissen des 2. Quartals und des 1. Halbjahrs 2025 sowie zur mittelfristigen Prognose geben. Angesichts der Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2025 hat der Vorstand beschlossen, auf der Hauptversammlung am 5. Juni 2025 einen neuen Gewinnverwendungsvorschlag zur Abstimmung zu stellen, um die finanzielle Flexibilität des Unternehmens zu erhalten. Demnach soll die auszuzahlende Dividende für das Geschäftsjahr 2024 auf das Minimum von 4 % des Grundkapitals reduziert werden, das entspricht 0,04 Euro je Aktie statt zuvor 1,25 Euro je Aktie. Der Aufsichtsrat wird zeitnah über eine Anpassung des Gewinnverwendungsvorschlags beraten. ___________________________ Ende der Insiderinformation Telefonkonferenz Gerresheimer wird heute, am 2. Juni 2025 um 16.00 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz abhalten.



Anmeldung Telefonkonferenz: https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=1624044&linkSecurityString=4090e3e40 Anmeldung Webcast: https://www.webcast-eqs.com/gerresheimer-2025-06 Kontakt Gerresheimer AG Investor Relations Guido Pickert

Vice President Investor Relations T +49 211 6181 220

gerresheimer.ir@gerresheimer.com Presse Jutta Lorberg

Head of Corporate Communication

T +49 211 6181 264 jutta.lorberg@gerresheimer.com



Ende der Insiderinformation



02.06.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com