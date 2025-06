Dublin (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) wird in der anstehenden Sitzung mit ziemlicher Sicherheit den Leitzins von 2,25 Prozent auf 2,0 Prozent senken, so Daniel Loughney, Head of Fixed Income bei Mediolanum International Funds.Die Inflation in der Eurozone schwäche sich weiter ab und werde in den vier größten Volkswirtschaften der Region wahrscheinlich zum ersten Mal seit acht Monaten auf oder unter dem Zielwert der EZB liegen. In Italien und Spanien lägen die jüngsten Inflationsdaten knapp unter den angezielten 2,0 Prozent, während in Frankreich das niedrigste Inflationsniveau seit 2020 erreicht sei. ...

