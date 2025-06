Auf Wunsch ihres US-Partners General Motors wollen die koreanischen Batteriezellhersteller LG Energy Solution und Samsung SDI künftig in den USA auch LFP-Zellen produzieren, nachdem GM bislang auf NMC-Zellen gesetzt hatte. LG Energy Solution (LGES) und Samsung SDI wollen in ihren gemeinsam mit General Motors (GM) betriebenen Werken in den USA neue Produktionslinien für Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen (LFP) installieren. Die Pläne markieren den ...

