© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | La Nacion

Die Streaming-Aktie bleibt weiter auf Erfolgskurs: Nach einem Kursplus von rund 33 Prozent seit Jahresbeginn hat die Bank of America ihr Kursziel deutlich hochgeschraubt.Die Netflix-Aktie gehörte in den vergangenen Jahren zu den absoluten Top-Performern, sogar in der erfolgsverwöhnten Tech-Branche. Innerhalb von drei Jahren hat sich der Kurs knapp versechsfacht und aktuell deutet laut Analysten von Bank of America nichts darauf hin, dass die Rallye schon beendet ist. Analystin Jessica Reif Ehrlich hat ihr Kursziel nun von 1.175 auf 1.490 US-Dollar angehoben und die Kaufempfehlung bekräftigt. Begründet wird dieses Upgrade mit der robusten Performance, nachhaltigen Abonnentenzuwächsen und der …