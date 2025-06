Am Donnerstag, den 5. Juni, steht der nächste Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Ökonomen erwarten, dass die Währungshüter der EU die Zinssätze um 25 Basispunkte senken. Spannung verspricht vor allem die Pressekonferenz von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, da eine zunehmend volatile Inflationslage die künftige Geldpolitik beeinflussen könnte. In drei Tagen wird die EZB voraussichtlich die achte Zinssenkung innerhalb eines Jahres vornehmen. Der Einlagensatz dürfte von derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...