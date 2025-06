Unsicherheit zum Wochenstart: DAX tiefer, ISM voraus

Der DAX beginnt die neue Woche mit leichten Verlusten und notiert unter der Marke von 24.000 Punkten. Die US-Börsen zeigen sich vorbörslich uneinheitlich, da Anleger auf wichtige Wirtschaftsdaten warten.

Makroökonomischer Überblick

Am heutigen Montag stehen in den USA die Veröffentlichung des ISM Manufacturing PMI sowie des ISM Manufacturing Employment Index an. Der ISM Manufacturing PMI wird mit einem leichten Anstieg auf 49,1 Punkte erwartet, nachdem er im April bei 48,7 Punkten lag. Der ISM Manufacturing Employment Index wird voraussichtlich bei 47 Punkten liegen, was auf eine weiterhin schwache Beschäftigungslage im verarbeitenden Gewerbe hindeutet.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Im MDAX sorgen am Vormittag Renk und Hensoldt für die auffälligsten Bewegungen - beide Titel legen deutlich zu und zählen damit zu den stärksten Performern des Tages. Im DAX bleibt die Dynamik dagegen verhaltener: Am unteren Ende der Kurstafel finden sich aktuell Sartorius und Mercedes-Benz, während sich Heidelberg Materials und Bayer mit leichten Aufschlägen behaupten können.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Sartorius AG Bear UG1TX9 11,95 322,514715 EUR 2,39 Open End Volkswagen AG Bull UG099F 3,07 63,059527 EUR 3,34 Open End DAX® Bull UG5FWT 11,89 22729,2713 Punkte 20,19 Open End DAX® Bear UG2JVZ 17,73 25669,714701 Punkte 6,58 Open End DAX® Bear UG6NCY 4,61 24327,773639 Punkte 50,14 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.06.2025; 11:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag RENK Group AG Call UG3KW3 19,38 70,00 EUR 2,74 17.12.2025 RENK Group AG Call UG35AS 35,33 50,00 EUR 2,22 17.09.2025 Airbus SE Call HD1X01 0,15 217,014234 EUR 10,54 17.12.2025 Banco Santander S.A. Call UG35D3 0,27 8,00 EUR 7,63 17.12.2025 Deutsche Telekom AG Call UG1NZQ 1,90 38,00 EUR 16,46 16.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.06.2025; 11:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Rheinmetall AG Long UG46FK 10,86 1257,587476 EUR 3 Open End Rational AG Long HC15Z8 8 477,77352 EUR 3 Open End Applied Materials Inc. Long UG0MW5 2,86 117,656647 USD 4 Open End Meta Platforms Inc. Long HD3390 5,91 486,006393 USD 4 Open End DAX® Short UG5Z1V 3,35 24955,903059 Punkte -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.06.2025; 11:45 Uhr;

