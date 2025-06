DJ Deutsche Robotik und Automationsbranche erwartet 2025 Umsatzrückgang

DOW JONES--Die deutsche Robotik und Automationsbranche rechnet wegen einer Investitionszurückhaltung dieses Jahr mit einem spürbaren Umsatzrückgang. "Die zum Jahresstart verkündete Umsatzschwäche der Branche hat sich in unserer aktuellen Prognose für das Jahr 2025 bestätigt", wird Dietmar Ley, Vorsitzender von VDMA Robotik + Automation, in der Mitteilung des Branchenverbandes zitiert. "Die Wachstumsaussichten sind derzeit bis zum Ende des Jahres in allen Teilbranchen eingetrübt." Aktuell rechnet der Verband für die Branche mit 14,5 Milliarden Euro Gesamtumsatz, das sind 10 Prozent weniger als im Vorjahr.

Grund für die europäische und deutsche Konjunkturschwäche seien verschobene Investitionsvorhaben infolge geopolitischer Spannungen. Zudem es gebe es mehr Wettbewerbsdruck durch Konkurrenz aus Fernost. Der Verband fordert Politik und Wirtschaft auf, Standortnachteile im internationalen Wettbewerb abzubauen und die Weichen wieder auf Wachstum zu stellen.

