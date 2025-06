DJ Gerresheimer senkt Prognose und streicht Dividende zusammen

DOW JONES--Gerresheimer hat mit einer schwächelnden Nachfrage zu kämpfen. Der Spezialist für medizinische Verpackungen hat seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Für das abgelaufene Geschäftsjahr will das MDAX-Unternehmen die Dividende auf das Minimum reduzieren.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Gerresheimer nun nur noch mit einem organischen Umsatzwachstum von 1 bis 2 Prozent statt 3 bis 5 Prozent. Die bereinigte EBITDA-Marge wird nun bei 20 Prozent statt 22 Prozent gesehen. Für das bereinigte Ergebnis je Aktie erwartet Gerresheimer nun einen Rückgang im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Bislang hatte der Konzern ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich angepeilt.

Für das zweite Quartal rechnet Gerresheimer mit einem organischen Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich und einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 19 Prozent. Zwar werde das zweite Halbjahr stärker erwartet, aber das werde nicht ausreichen, um die ursprüngliche Jahresprognose zu erreichen. Gerresheimer verweist auf eine anhaltende gedämpfte Nachfrage im Kosmetikmarkt sowie auf einen wohl temporären Nachfragerückgang im Bereich Containment-Lösungen für oral einzunehmende flüssige Medikamente.

Für 2024 will Gerresheimer nun die Mindestdividende von 0,04 Euro je Aktie zahlen. Ursprünglich hatte der Konzern eine Dividende von 1,25 Euro vorgeschlagen. Über den neuen Gewinnverwendungsvorschlag soll die Hauptversammlung am Donnerstag abstimmen. Man wolle die finanzielle Flexibilität erhalten, so Gerresheimer.

Die vollständigen Zahlen zum 2. Quartal werden wie geplant am 10. Juli veröffentlicht.

June 02, 2025

