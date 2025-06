DJ MARKT USA/Neue Zollankündigung dürfte US-Börsen belasten

Die nächste Runde in der Zolltirade dürfte die Wall Street am Montag belasten. Der Aktienterminmarkt deutet einen leichteren Trend zur Eröffnung des Kassamarkts an. US-Präsident Donald Trump hat eine Verdopplung der Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte auf 50 Prozent ab 4. Juni angekündigt. Zudem bezichtigen sich die USA und China gegenseitig, die kürzlich in Genf vereinbarten Handelsabmachungen zu hintertreiben. Der Handelsfrieden zwischen den USA und China droht auch am Umgang mit Seltenen Erden zu zerbrechen, wie Kreise berichten.

"Es ist wirklich schwierig, mitzuhalten oder vorherzusagen, was im Handel gerade passieren wird. Für den Moment scheint es wahrscheinlich, dass die Zollunsicherheit noch lange bestehen bleibt, selbst wenn wir wahrscheinlich den Höhepunkt der Aggressivität der US-Politik bereits überschritten haben", sagt Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank.

June 02, 2025 06:20 ET (10:20 GMT)

