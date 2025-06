© Foto: unsplash.com

Handelsbarrieren, geopolitische Spannungen und massive Lieferverzögerungen gefährden die Erholung der globalen Luftfahrtindustrie - just in dem Moment, in dem die Passagierzahlen neue Rekorde erreichen.Der Chef des weltgrößten Luftfahrtverbandes schlägt Alarm. Willie Walsh, Generaldirektor der International Air Transport Association (IATA), erklärte auf der Jahrestagung in Neu-Delhi, dass "inakzeptable" Auslieferungsverzögerungen die Wachstumsambitionen der Branche torpedieren. Zudem warnte er vor zunehmendem Protektionismus: "Isolationismus, Handelsschranken und die Fragmentierung des multilateralen Handelssystems zerstören Wohlstand und senken den Lebensstandard." Die IATA, die weltweit …