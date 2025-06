Überwältigend: Institutionelle Nachfrage: Goliath Resources erhöht Finanzierung auf 24 Mio. CAD

Anzeige / Werbung Mit noch einmal 24 Mio. CAD kann Goliath mit seinem neuen Bohrprogramm richtig voran machen! Erst vor wenigen Tagen hat Goldexplorer Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT) das mit 40.000 Metern größte Bohrprogramm der Unternehmensgeschichte auf seinem Golddigger-Projekt angekündigt. Neun Bohrer sollten diese Saison die bereits gewaltige Surebet-Entdeckung noch einmal genauer erkunden und ausweiten. Obwohl Goliath ohnehin zu den wenigen, finanziell sehr stark ausgestatteten Explorern an der TSX Venture gehört, hatte man sich dann dazu entschlossen für diese und zukünftige Arbeiten über einen so genannten "Bought Deal" noch einmal rund 20 Mio. CAD brutto aufzunehmen. Allerdings war die Nachfrage nach Bekanntgabe dieses Deals nach Aussage des Unternehmens gerade von institutioneller Seite so überwältigend, dass man die Finanzierung um noch einmal mehr als 4 Mio. CAD ausweiten "musste"! Das Unternehmen von CEO Roger Rosmus beabsichtigt deshalb, parallel zu der Bought Deal-Finanzierung eine nicht vermittelte Privatplatzierung zu ähnlichen Bedingungen durchzuführen. Das bedeutet, Goliath gibt noch einmal bis zu 1.281.545 Stammaktien als so genannte "Charity Flow-Through-Aktien" aus - kanadische Investoren erhalten bei diesem Modell einen steuerlichen Vorteil - und zwar ebenfalls zu einem Preis von 3,17 CAD pro Charity Flow-Through-Aktie. Damit würde das Unternehmen brutto noch einmal bis zu ca. 4.062.500 CAD erlösen! Insgesamt fließen Goliath Resources so weitere 24,065 Mio. CAD zu, die gemäß dem Flow-Through-Modell ausschließlich für Explorationszwecke verwendet werden können. Goliath Resources verfügt, wenn beide Finanzierungen abgeschlossen sind, über eine mehr als prall gefüllte Kasse und kann das nutzen, um die bislang größte Bohrkampagne in der Geschichte des Unternehmens mit Hochdruck voranzutreiben. Neun Bohrer werden 40,000 Meter ausschließlich auf der Surebet-Entdeckung abteufen, wobei sich das Unternehmen nicht nur die Erkenntnisse der äußert erfolgreichen Bohrungen aus dem vergangenen Jahr (92% der Bohrlöcher wiesen sichtbares Gold auf) sondern auch der Vorjahre seit 2021 zu Nutze macht. Sollte man dabei ähnlich erfolgreich sein, wie im vergangenen Jahr - unserer Ansicht nach nicht unwahrscheinlich, da Goliath wohl noch nie über ein so detailliertes, geologisches Modell von Surebet verfügt hat - hätte das Unternehmen nun auf jeden Fall die Mittel, seine Aktivitäten noch einmal auszuweiten bzw. zu beschleunigen. Wir sind gespannt! Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Das Unternehmen von CEO Roger Rosmus beabsichtigt deshalb, parallel zu der Bought Deal-Finanzierung eine nicht vermittelte Privatplatzierung zu ähnlichen Bedingungen durchzuführen. Das bedeutet, Goliath gibt noch einmal bis zu 1.281.545 Stammaktien als so genannte "Charity Flow-Through-Aktien" aus - kanadische Investoren erhalten bei diesem Modell einen steuerlichen Vorteil - und zwar ebenfalls zu einem Preis von 3,17 CAD pro Charity Flow-Through-Aktie. Damit würde das Unternehmen brutto noch einmal bis zu ca. 4.062.500 CAD erlösen! Insgesamt fließen Goliath Resources so weitere 24,065 Mio. CAD zu, die gemäß dem Flow-Through-Modell ausschließlich für Explorationszwecke verwendet werden können. Goliath Resources verfügt, wenn beide Finanzierungen abgeschlossen sind, über eine mehr als prall gefüllte Kasse und kann das nutzen, um die bislang größte Bohrkampagne in der Geschichte des Unternehmens mit Hochdruck voranzutreiben. Neun Bohrer werden 40,000 Meter ausschließlich auf der Surebet-Entdeckung abteufen, wobei sich das Unternehmen nicht nur die Erkenntnisse der äußert erfolgreichen Bohrungen aus dem vergangenen Jahr (92% der Bohrlöcher wiesen sichtbares Gold auf) sondern auch der Vorjahre seit 2021 zu Nutze macht. Sollte man dabei ähnlich erfolgreich sein, wie im vergangenen Jahr - unserer Ansicht nach nicht unwahrscheinlich, da Goliath wohl noch nie über ein so detailliertes, geologisches Modell von Surebet verfügt hat - hätte das Unternehmen nun auf jeden Fall die Mittel, seine Aktivitäten noch einmal auszuweiten bzw. zu beschleunigen. Wir sind gespannt!

