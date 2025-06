Berlin (ots) -Mit rund 3.100 Nominierungen aus dem gesamten Bundesgebiet wurde beim diesjährigen Pflege-Wettbewerb des Verbands der Privaten Krankenversicherung ein neuer Rekord erzielt. In dem Wettbewerb sind Kranken- und Langzeitpflege etwa gleich stark vertreten.Ab sofort kann auf der Wettbewerbsseite pflegeprofis.de über die Landesiegerinnen und -sieger abgestimmt werden. Die Pflegeprofis wurden in den letzten Wochen von Patienten, Pflegebedürftigen sowie deren Angehörigen und Kollegen für den Wettbewerb des PKV-Verbands vorgeschlagen. In teils sehr persönlichen Nominierungsporträts wird beschrieben, warum die einzelnen Pflegekräfte und -teams die Auszeichnung verdient hätten.Bis zum 11. Juli können alle Interessierten einem oder mehreren Kandidaten ihre Stimme geben. Auch wer niemanden persönlich kennt, kann (und sollte!) online mitmachen. Denn jede Stimme ist ein Ausdruck von Dank und Respekt für den Einsatz aller Pflegeprofis."In unserer alternden Gesellschaft spielt die professionelle Pflege eine immer wichtigere Rolle für unser Gesundheitssystem. Wir möchten mit dem Wettbewerb dazu beitragen, die Leistungen der Pflegeprofis stärker öffentlich zu würdigen. Die Porträts der Nominierten zeigen eindrucksvoll, wie viele hervorragend qualifizierte und engagierte Pflegekräfte es gibt, die ihren Beruf lieben. Die hohe Zahl an Nominierungen zeigt, dass wir mit unserer Wertschätzungskampagne einen Nerv treffen", so der PKV-Verbandsvorsitzende Thomas Brahm.Aus dem Kreis der Landessieger werden im Oktober per Online-Abstimmung die Bundessieger gewählt. Im November treffen sich dann alle Gewinnerinnen und Gewinner beim "Fest der Pflegeprofis" in Berlin. Die Bundessieger erhalten 5.000 Euro Preisgeld; die Zweitplatzierten 3.000 Euro und die Drittplatzierten 2.000 Euro.HintergrundDer Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) hat den Wettbewerb "Deutschlands beliebteste Pflegeprofis" 2017 ins Leben gerufen, um auf den Wert guter Pflege und Versorgung aufmerksam zu machen. Die Siegerinnen und Sieger stehen dabei stellvertretend für die 1,8 Millionen Pflegekräfte in Deutschland, die sich täglich engagiert um Patienten und Pflegebedürftige kümmern.In der letzten Auflage im Jahr 2023 wurden deutschlandweit 2.700 Pflegeprofis und Pflegeteams für den Wettbewerb nominiert und mehr als 110.000 Stimmen in den Online-Votings abgegeben. Den 1. Platz erreichte Caroline Plickert, Gesundheits- und Krankenpflegerin im Sophien- und Hufeland-Klinikum in Weimar.Mehr Informationen zum Pflegeprofi-Wettbewerb und den Preisträgern der vergangenen Jahre:www.pflegeprofis.dePressekontakt:Dominik Heck- Geschäftsführer -Leiter des Bereiches KommunikationVerband der Privaten Krankenversicherung e.V.Heidestraße 4010557 BerlinTelefon 030 / 20 45 89 - 44E-Mail: dominik.heck@pkv.deInternet: www.pkv.deX: www.x.com/pkv_verbandOriginal-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58188/6046995