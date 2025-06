Damme (ots) -Comedian Oliver Pocher hat es vorgemacht: Mit Hilfe der Abnehmspritze verlor er 14 Kilo - und das sichtbar erfolgreich. Immer mehr Menschen interessieren sich nun für diesen Weg, der als echte Unterstützung beim Abnehmen gilt.Gerade bei starkem Übergewicht oder wenn Diäten langfristig keinen Erfolg bringen, kann die Spritze ein sinnvoller medizinischer Hebel sein - vorausgesetzt, sie wird richtig eingesetzt und ärztlich begleitet. Dieser Beitrag beleuchtet, für wen die Anwendung geeignet ist, welche Vorteile sie bringt und wann man besser darauf verzichten sollte.Wer von der Spritze profitieren kannDie Vorstellung, dank einer wöchentlichen Injektion unkompliziert Gewicht zu verlieren, wirkt auf viele verlockend. Doch die Realität ist komplexer. Die Abnehmspritze wurde nicht für kurzfristige Stranddiät-Projekte entwickelt - sondern gezielt für Menschen mit erheblichem Übergewicht. Mediziner empfehlen ihren Einsatz in der Regel ab einem Body-Mass-Index (BMI) von 27, sofern Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck, Fettleber oder Gelenkprobleme vorliegen. Ab einem BMI von 30 - der medizinischen Grenze zur Adipositas - kann sie auch ohne weitere Erkrankungen infrage kommen.Starkes Übergewicht gilt als ernstzunehmender Risikofaktor für eine Vielzahl chronischer Leiden. Es verändert Stoffwechselprozesse, fördert entzündliche Reaktionen und kann lebensbedrohliche Folgen haben. Daher zählt eine nachhaltige Gewichtsreduktion zu den effektivsten Maßnahmen zur Verbesserung der allgemeinen Gesundheit.Positive Effekte auf Körper und GesundheitWer erfolgreich Gewicht verliert, spürt oft schnell erste Veränderungen: Der Blutdruck sinkt, die Blutfettwerte normalisieren sich, die Schlafqualität nimmt zu. Auch das Risiko für Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere Beschwerden verringert sich deutlich. Studien deuten außerdem darauf hin, dass sich eine bestehende Fettleber zurückbilden kann.Wie wirkt die Abnehmspritze?Im Zentrum der Spritze steht der Wirkstoff Semaglutid - ein sogenannter GLP-1-Rezeptor-Agonist. Er imitiert ein Hormon, das der Körper nach dem Essen freisetzt, um das Sättigungsgefühl zu regulieren. Semaglutid verlangsamt die Magenentleerung, wodurch man sich länger satt fühlt. Zudem beeinflusst es das Belohnungssystem im Gehirn - das heißt: Heißhunger auf Zuckerbomben und fettige Snacks tritt seltener auf.Die Kalorienaufnahme reduziert sich dadurch meist automatisch. Im Zusammenspiel mit einem angepassten Lebensstil kann so eine spürbare und nachhaltige Gewichtsabnahme erreicht werden - so wie es bereits einige bekannte Persönlichkeiten selbst öffentlich demonstrierten.Ohne Lebensstiländerung keine langfristigen ErfolgeDoch die Abnehmspritze ist kein Selbstläufer. Wer dauerhaft Gewicht verlieren möchte, kommt um eine grundlegende Veränderung der Ernährung nicht herum. Drei Prinzipien sind dabei entscheidend: Erstens spielt eine ausreichende Proteinzufuhr eine zentrale Rolle - etwa 1,6 Gramm pro Kilogramm Zielgewicht pro Tag. Das schützt die Muskulatur und unterstützt das Sättigungsgefühl.Zweitens sollte der Speiseplan auf möglichst naturbelassenen Lebensmitteln basieren. Frisches Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte und gesunde Fette liefern essentielle Nährstoffe - ganz ohne überflüssige Kalorien. Drittens ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr wichtig: Rund 30 bis 40 Milliliter Wasser oder ungesüßter Tee pro Kilogramm Körpergewicht gelten als Richtwert.Fazit: Hilfreich - aber nicht für alleDie Abnehmspritze kann - richtig angewendet - ein wirksames Instrument im Kampf gegen Adipositas sein. Doch sie ist kein Lifestyle-Produkt, sondern ein medizinisches Hilfsmittel mit klaren Voraussetzungen. Wer sich für diesen Weg entscheidet, sollte sich ärztlich begleiten lassen und bereit sein, langfristig an seiner Ernährung und Lebensweise zu arbeiten. Nur dann ist ein Erfolg wie bei Oliver Pocher auch für andere realistisch.Über die Infinos GmbH:Linus Bandowsky ist staatlich anerkannter Ernährungsberater und der Gründer der Infinos GmbH. Mit seinem Team hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen beim erfolgreichen - und dauerhaften - Gewichtsverlust zu unterstützen. Das Konzept basiert auf dem gezielten Einsatz moderner Abnehmspritzen in Kombination mit einer professionellen Ernährungsberatung. Mehr Informationen unter: https://www.infinos.de/Pressekontakt:Infinos GmbHVertreten durch: Linus BandowskyE-Mail: support@infinos.deWeb: https://www.infinos.de/Original-Content von: Infinos GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178995/6047030