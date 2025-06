LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für 1&1 von 17 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Ganesha Nagesha passte die Schätzungen am Freitag an die Ergebnisse des ersten Quartals an. Die Expertin liegt mit den Prognosen für dieses Jahr weitgehend im Einklang mit den Unternehmenszielen./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2025 / 16:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2025 / 20:59 / GMT



ISIN: DE0005545503

© 2025 dpa-AFX-Analyser