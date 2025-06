Leipzig (ots) -Dating ist richtig schwer - ganz besonders für junge Menschen auf dem Land. Man kennt schon alle Gleichaltrigen im Dorf und hat bereits alle Dating-Apps durchgeswiped. Wer nicht allein sein will, muss sich irgendwo nach einem Partner oder einer Partnerin umsehen. Nur wo? Und wie soll man zu seinem Date kommen, wenn im Dorf der letzte Bus des Tages schon längst abgefahren ist? Diese und weitere Fragen, die junge Singles in Mitteldeutschland beschäftigen, beantwortet die neue Podcast-Serie "Live Love Land". Sie wurde vom Masterstudiengang Journalismus der Universität Leipzig in Kooperation mit MDR WISSEN produziert und ist ab sofort auf mdr.de/wissen verfügbar.Für den Podcast sind die Journalismus-Studierenden tief ins Thema eingetaucht und haben sich auf die Suche nach zwei jungen Singles begeben, die Lust haben, auf ein Blind-Date geschickt zu werden. "Wie bei der echten Partnersuche war das gar nicht so einfach", erzählt Hanna Rieger, Studentin des Masterstudiengangs Journalismus. "Am Anfang haben wir versucht, über Tinder und Instagram junge Menschen zu finden, die bei dem Podcast mitmachen möchten. Weil das aber nicht erfolgreich war, haben wir irgendwann auf Weihnachtsmärkten und in Sportvereinen in ganz Mitteldeutschland gesucht. Am Ende haben wir Emily und Olli gefunden, die ein 'perfect match' sind."Entstanden sind eine dreiteilige Podcast-Reihe und eine Website mit interaktivem Daten-Tool. Im Podcast kann man die Geschichte von Emily und Olli hautnah miterleben - vom Kennenlernen über das erste Date bis hin zu der Frage, wie es danach mit den beiden weitergeht. Dabei ordnen Expertinnen und Experten zu den Themen Demografie, Infrastruktur und Psychologie gemeinsam mit der studentischen Moderatorin Therese Werner die Erfahrungen des Paares wissenschaftlich ein. Im Daten-Tool werden die Fakten mithilfe von interaktiven Karten veranschaulicht."Unsere Studierenden haben ein Thema aufgespürt, das gesellschaftlich relevanter ist, als es womöglich auf den ersten Blick scheint. Sie haben es von allen Seiten ausgeleuchtet und datenanalytisch aufbereitet", sagt Studiengangsleiter Prof. Dr. Markus Beiler. Gerald Perschke von MDR WISSEN sagt: "Liebe auf dem Land - ohne, dass es nach 'Bauer sucht Frau' klingt: Dem Team ist es wunderbar gelungen, einen sehr persönlichen Ansatz mit Wissenschaft zu verbinden, die uns etwas über die Zukunft des Lebens jenseits der Städte erzählt."Seit 2019 arbeiten die Universität Leipzig und die Redaktion MDR WISSEN im Masterstudiengang Journalismus zusammen. Dabei sind bereits viele spannende und zum Teil preisgekrönte Projekte veröffentlicht worden. Etwa das Deutschland-Doppel (https://www.mdr.de/wissen/dd-ueber-das-deutschland-doppel-100.html), die Podcastreihe "Generation Zukunftsangst" (https://www.mdr.de/wissen/generation-zukunftsangst-102.html) oder die Recherchen zum European Green Deal (https://www.mdr.de/wissen/antworten/green-deal-102.html), die in einem europäischen Projekt, dem Crossborder Journalism Campus, entstanden. Um bestehende Kooperationen dieser Art zu bündeln und die gegenseitige Vernetzung auszubauen, haben der MDR und die Universität Leipzig im vergangenen Jahr einen Kooperationsvertrag (https://www.mdr.de/presse/medieninformaiton-kooperation-uni-leipzig-mdr-bildung-100.html) geschlossen.Die Folgen von "Live Love Land" im ÜberblickFolge 1: "Matchmaking". Der Fußballspieler Olli und die Handballerin Emily werden in ihrem jeweiligen Zuhause vorgestellt. Sie erzählen von ihrem Alltag und wie sie sich ihren Traumpartner vorstellen. In dieser Folge fließt Expertenwissen von Henrik-Alexander Schubert vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung ein. Er erzählt von der Geschlechterverteilung im ländlichen Raum sowie Abwanderungsbewegungen junger Menschen. Im Datentool können Nutzende nachschauen, wie statistisch gesehen die Dating-Chancen in ihrem Heimatort stehen.Folge 2: "Die Spannung steigt: Das erste Date". Emily und Olli bereiten sich auf ihr erstes Treffen vor. Was ziehen sie an? Welchen Eindruck möchten sie bei der anderen Person hinterlassen? Schließlich lauschen wir dem Date in einem Café in Bad Düben. Der Experte für diese Folge ist Dr. Ralph Richter vom Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung. Er weiß, wo man sich für ein Date treffen kann, wenn auch die letzte Dorfkneipe vor Jahren geschlossen hat. Sein wissenschaftlicher Fokus liegt auf Mobilität und Infrastruktur im ländlichen Raum.Folge 3: "Rosige Zukunft: Wie geht es weiter?" Emily und Olli werden weiter begleitet. Gibt es ein zweites Date? Wann erzählen sie Bekannten und Familie davon, um der Gerüchteküche vorzugreifen? Wo könnten sie - auch fernab von Dating-Apps - sonst jemanden kennenlernen? Die Expertin für diese Folge, Diplom-Psychologin Anja Wermann, erklärt psychologische Phänomene wie "Attachment Styles", Veränderungen im Dating-Verhalten durch Dating-Apps sowie Beziehungsformen.Die ProjektbeteiligtenAn dem Projekt beteiligt waren die Studierenden Johanna Bernklau, Ella Gößelein, Max Greger, Gyde Hansen, Alina Haynert, Jakob Kluck, Melissa Nüssle, Friederike Pick, Hanna Rieger, Lea Schön, Tabea Volz, Therese Werner und Lina Wölfel - unter der Leitung von Gerald Perschke (MDR WISSEN) sowie Maria Hendrischke und Dr. Uwe Krüger (Universität Leipzig).Im Masterstudiengang Journalismus lernen die Studierenden, den digitalen Wandel des Journalismus zu begleiten und innovativ mitzugestalten. Dazu vereinigt das Studium eine vertiefte journalistische Ausbildung mit informatikwissenschaftlichen Kompetenzen und Kenntnissen angewandter Sozial- und Journalismusforschung. Das dreijährige Studium schließt ein Volontariat ein. Mehr Informationen sind online (https://www.sozphil.uni-leipzig.de/institut-fuer-kommunikations-und-medienwissenschaft/studium/master-of-science-journalismus) zu finden.