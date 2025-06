Berlin (ots) -Der Wettbewerb um eine der fünf geplanten europäischen AI-Gigafactories ist in vollem Gange. Die Bundesregierung hat erklärt, sich um die Ansiedlung einer der Gigafabriken bewerben zu wollen. Auch deutsche Unternehmen wie SAP, Siemens, Ionos und die Deutsche Telekom haben sich in einem Konsortium zusammengefunden, um gemeinsam mit dem Bund bei der EU vorzupreschen.Im Koalitionsvertrag von CDU und SPD ist das Ziel klar formuliert: "Wir holen mindestens eine der europäischen 'AI-Gigafactories' nach Deutschland."Die Europäische Union will die Gigafabriken Ende 2025 offiziell ausschreiben und stellt dafür bis zu 20 Milliarden Euro zur Verfügung. Die geplanten Rechenzentren sollen mit jeweils 100.000 Hochleistungs-GPUs ausgestattet werden - ein Vielfaches der Rechenleistung, die etwa beim Training von GPT-4o zum Einsatz kam.Nach Anfragen von Capital Beat bereits mehrere Bundesländer ihr Interesse bekundet. Der Standortwettbewerb innerhalb Deutschlands ist entbrannt. Die Entscheidung der EU wird im Laufe des kommenden Jahres erwartet. Spätestens dann muss sich Deutschland entscheiden, in welchem Bundesland die Fabrik entstehen soll.Der vollständige Artikel liegt auf capital-beat.tvPressekontakt:Capital Beat TVNext Content Generation GmbHReinhardtstraße 27B10117 BerlinTelefon: 030/692023530redaktion@capital-beat.tvwww.capital-beat.tvOriginal-Content von: Capital Beat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178464/6047059