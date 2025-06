Frankfurt am Main (ots) -2018 wagten Marcel Knopf und Nikita Makukhin den Sprung: Ohne externe Investoren, nur mit einer klaren Vision und eigenem Kapital, gründeten sie Onepage - eine Software, die den Webseitenbau so einfach und effektiv machen sollte wie nie zuvor. Heute, sechs Jahre später, nutzen über 7.500 Unternehmen ihre Plattform, mehr als 100.000 Webseiten wurden damit erstellt - und das Wachstum geht ungebremst weiter."Wir wollten eine Lösung schaffen, die wirklich auf die Bedürfnisse kleiner Unternehmen und Agenturen eingeht: modern, intuitiv, schnell - und frei von unnötigem Ballast, der bei früheren Lösungen eher für Frustration sorgte", sagt Marcel Knopf. Nachfolgend wird erklärt, wie Onepage den Markt aufmischt und warum klassische Webseiten-Baukästen bald alt aussehen könnten.Onepage GmbH: Das Werkzeug für die neue UnternehmergenerationWer heute im digitalen Raum erfolgreich sein will, muss sich schnell und wirkungsvoll präsentieren können. Webseiten dienen längst nicht mehr nur als Visitenkarte - sie sind essenzielles Werkzeug zur Kundengewinnung, zur Positionierung der eigenen Marke und für effektives Recruiting. Genau hier setzt Onepage an: Mit einem Baukasten, der gezielt auf die Bedürfnisse kleiner Unternehmen, Selbstständiger und Agenturen zugeschnitten ist.Die Zahlen sprechen für sich: Mehr als 11.000 zahlende Unternehmen in Deutschland nutzen die Plattform aktiv, über 100.000 Seiten wurden bereits erstellt. Ob Handwerksbetrieb, Steuerberater oder Digitalagentur - sie alle profitieren von einer Lösung, die Einfachheit mit Leistung verbindet.Eine Software, die mitdenktOnepage unterscheidet sich bewusst von klassischen Baukastensystemen. Die Software wurde aus der Praxis heraus entwickelt - von Gründern, die selbst aus dem Online-Marketing kommen und wissen, worauf es ankommt. "Wir denken Funnels, Conversion und Nutzerführung von Anfang an mit - das macht uns anders", erklärt Marcel Knopf. Statt überladener Technik oder veralteter Designs setzt Onepage auf Geschwindigkeit, klare Strukturen und eine moderne Benutzeroberfläche.Auch strategisch zeigt sich dieser Anspruch: Das Unternehmen kommt bis heute ohne externes Kapital aus - und bleibt damit unabhängig in seiner Produktentwicklung. "Wir wollten frei entscheiden können - über Features, Prioritäten und unsere Unternehmenskultur", so Mitgründer Nikita Makukhin.Wachstumsfelder: Recruiting und LeadgenerierungBesonders stark wächst Onepage im Bereich der digitalen Mitarbeitergewinnung und bei Marketingkampagnen. Immer mehr Unternehmen nutzen die Plattform, um gezielte Landingpages für Stellenanzeigen oder Leadkampagnen zu bauen - mobiloptimiert, schnell, mit integrierten Formularen und Automatisierungen. Die einfache Bedienbarkeit gepaart mit effektiven Tools verschafft kleinen Teams einen echten Vorteil im Wettbewerb um Sichtbarkeit und neue Talente.Für wen ist Onepage gemacht?Onepage richtet sich an Unternehmer, die ihre digitale Präsenz effizient und professionell gestalten wollen - ohne technisches Vorwissen oder externe Entwickler. Kleine und mittelständische Unternehmen profitieren besonders stark: Sie können mit Onepage ihre Online-Präsenz eigenständig aufbauen, pflegen und gezielt zur Kundengewinnung oder für Recruiting-Prozesse nutzen.Auch Agenturen setzen zunehmend auf Onepage, wenn es darum geht, für ihre Kunden überzeugende Funnels oder performante Landingpages zu entwickeln. Die Software ermöglicht es ihnen, Projekte effizient umzusetzen, schneller zu skalieren und dabei eine konsistente Qualität sicherzustellen. Selbstständige, Coaches und Berater wiederum schätzen an Onepage vor allem die unkomplizierte Kommunikation ihrer Angebote.Nicht zuletzt ist die Plattform auch für Startups interessant: Gerade in der frühen Wachstumsphase ist Geschwindigkeit entscheidend - und die Möglichkeit, ohne Entwicklerressourcen skalierbare Seiten zu erstellen, ein klarer Wettbewerbsvorteil.Fazit: Der Baukasten für die nächste GenerationDas Wachstum von Onepage hält an. Immer mehr Unternehmer erkennen, wie entscheidend eine moderne, leistungsfähige Online-Präsenz für ihren Erfolg ist - ob zur Kundengewinnung, im Recruiting oder beim Aufbau einer starken Marke. Mit kontinuierlich neuen Features, sinnvollen Integrationen und einem ausgebauten Support-Angebot soll die Plattform weiter an Relevanz gewinnen.Für die Gründer Marcel Knopf und Nikita Makukhin ist klar: Der klassische Webseiten-Baukasten gehört der Vergangenheit an. Wer heute digital überzeugen will, braucht flexible Tools, die sich den Anforderungen eines modernen Unternehmens anpassen - nicht umgekehrt.Über Marcel Knopf:Marcel Knopf ist Mitgründer der Onepage GmbH, die er 2018 zusammen mit Nikita Makukhin ins Leben gerufen hat. Mit der erfolgreichen Plattform bieten sie kleinen und mittelständischen Unternehmen und Agenturen weltweit eine schnelle und effiziente Lösung zur Erstellung von leistungsstarken Websites, Landingpages und Funnels - alles mit nur einem Tool. Weitere Informationen unter: https://onepage.io/de