Boston (www.anleihencheck.de) - Wir erwarten, dass die EZB auf ihrer Sitzung diese Woche die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte auf 2% senkt und damit die Zinsen in den mittleren neutralen Bereich bringt, so Annalisa Piazza, Analystin für Anleihen bei MFS Investment Management.Ein solcher Schritt werde vom Markt bereits vollständig eingepreist. Daher könnte nur eine Äußerung der EZB in Richtung weiterer Zinssenkungen die Renditen am Markt beeinflussen. ...

